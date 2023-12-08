Eskişehir'de Mantar Satışları Yoğun Talep Görüyor

Eskişehir'de yaklaşık 3 hafta önce tezgahlardaki yerini almaya başlayan mantar, vatandaştan yoğun talep görüyor. İzmit ve Bolu'dan gelen çeşit çeşit mantarlar, kilosu 60 liradan 100 liraya kadar satılıyor. Mantar satışlarının ilerleyen günlerde daha da yoğunlaşması bekleniyor.

Eskişehir'de yaklaşık 3 hafta önce tezgahlardaki yerini almaya başlayan mantar, vatandaştan yoğun talep görüyor.

Kış aylarında en çok tüketilen sebzelerden birisi olan mantar satışları başladı. Yaklaşık 3 hafta önce tezgahlardaki yerini almaya başlayan kışlık sebze, vatandaştan yoğun talep görüyor. İzmit ve Bolu'dan geldiği aktarılan çeşit çeşit mantarların kilosu 60 liradan 100 liraya kadar satılırken, ilerleyen günlerde taleplerin daha da yoğunlaşması bekleniyor. Vatandaşların en çok ekonomik olan normal mantarı tercih ettiğini dile getiren esnaf, satışlardan memnun olduğunu belirtiyor.

"Yoğunluk var, bunun ilerleyen günlerde artmasını bekliyoruz"

Eskişehir'de pazarda mantar satan esnaf, "Mantarlarımız Bolu ve İzmit tarafından geliyor. Allah'a şükür satışlarımız çok iyi. Mantar fiyatları 60-80 ve 100 TL civarlarında değişiklik gösteriyor. Yaklaşık 3 hafta önce tezgahlardaki yerini almaya başladı. Yoğunluk var, bunun ilerleyen günlerde artmasını bekliyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR