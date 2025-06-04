Eskişehir'de Mahsur Kalan Yavru Köpek Kurtarıldı

Eskişehir'de Mahsur Kalan Yavru Köpek Kurtarıldı
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Eskişehir'de bir trafoda mahsur kalan yavru köpek, OEDAŞ ekipleri ve hayvanseverlerin müdahalesiyle kurtarıldı. Kurtarılan köpeğe 'Zorlu' adı verildi.

Eskişehir'de bir trafoda mahsur kalan yavru köpek, Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. (OEDAŞ) ekiplerinin ve hayvanseverlerin müdahalesi ile kurtarıldı.

Odunpazarı İlçesi Yenidoğan Mahallesi'nde bir yavru köpek, bölgede bulunan trafonun içerisinde sıkıştı. Köpeğin seslerini duyan hayvanseverler durumu OEDAŞ yetkililerine bildirdi. Bölgeye ulaşan ekipler, trafoda mahsur kalan köpeğin kurtarılması amacıyla kısa süreli elektrik kesintisi gerçekleştirdi. Mehmet Barlas isimli hayvansever tarafından trafodan kurtarılan sevimli köpeğe 'Zorlu' adı verildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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