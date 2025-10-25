Haberler

Eskişehir'de Mahsur Kalan Sokak Kedisi İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Eskişehir'in Uluönder Mahallesi'nde uzun bir ağaçta mahsur kalan sokak kedisi, vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve doğal yaşam alanına bırakıldı.

Eskişehir'de bir ağaçta mahsur kalan sokak kedisi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak doğal yaşam alanına salındı.

Olay, Tepebaşı İlçesi'ne bağlı Uluönder Mahallesi Fahrettin Altay Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; uzun bir ağaca tırmanan kedi, çıktığı noktadan geri inemedi. Kedinin günlerdir aynı yerde bulunduğunu fark eden mahalleli, durumu ilgili kuruma bildirdi. Vatandaşın iddiasına göre; telefonda görüşme sağladıkları operatör, hayvan bir yere sıkışmadığı sürece ekip sevk edemeyeceklerini ifade etti.

Sevimli kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Mahalleli, yaklaşık 4 gündür ağaçta mahsur kaldığı öne sürülen sokak kedisinin kurtarılması için tekrardan ihbarda bulundu. Israrlı ihbarların ardından bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan çalışma sonucunda kurtarılan sevimli kedinin doğal yaşam alanına geri salındığı belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
