Eskişehir'de Lastik Uyarısı: Mevsim Değişimlerinde Lastik Değişimi Şart

Eskişehir'de lastikçilik yapan sanayici Dursun Çanacık, muhtemel trafik kazalarının önüne geçebilmek için lastiklerin mevsimine göre kullanılması ve değişim sezonunun kaçırılmaması gerektiği konusunda sürücüleri uyardı.

Eylül ayı ile sonbahara girilmesiyle mevsim geçişi başladı. Bununla birlikte hava şartlarında da hissedilir değişimler yaşanırken, sanayici Dursun Çanacık, kış yaklaşırken sürücülerin lastikle ilgili dikkat etmesi gereken detayları anlattı. Yaz ve kış lastiklerinin mevsimine göre kullanılmasının son derece önemli olduğunu vurgulayan Çanacık, sürücülerin sezonu kaçırmadan lastik değişimlerini yapmaları gerektiğini söyledi. Kendilerinin sezon hazırlıklarına başladıklarını ve değişimlerin de ekim ayının ortalarında olacağını ifade eden Çanacık, fiyatların ebata göre değişiklik gösterdiğini belirtti. Ayrıca bazı sanayi işletmelerinde yeni lastik alımlarında sökme takma ücreti istenmezken, değişimlerin yaklaşık 500 TL'ye yapıldığı öğrenildi.

"Bizim değiştirme sürecimiz ekim ortası gibi başlıyor"

Sanayici Dursun Çanacık, "Sezon hazırlıkları bizim tarafımızdan zaten başlatıldı. Kullanıcıların sezonu kaçırmadan lastiklerini taktırması gerekiyor. Kışın lastiğini +7 derece üzerinde kullanamıyorsak, yazlıkta da buna dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü fren mesafesi düşüyor, yağışlarda kaydırıyor ve kazalara sebebiyet veriyor. Bizim değiştirme sürecimiz ekim ortası gibi başlıyor. Vatandaşların aldıkları lastiğin markasına dikkat etmeleri gerekiyor. Fiyatlar ebata göre değişiklik gösteriyor. Yeni lastik alımlarında sökme takma işlemi bizlere ait, ek ücret almıyoruz. Vatandaş kendisi getirdiğinde 17 janta kadar sökme takma işçiliği 500 lira ve KDV şeklinde oluyor" dedi.

"Ön takımda bu işlerin şakası yok"

Bunun masrafından kaçınan sürücü sayısının da bir hayli fazla olduğunu dile getiren Çanacık, şöyle devam etti:

"Araçta bir motor arızası sizi yolda bırakır ama lastik, ön takım, balata, disk, rot kolu ve rot başı sizin hayatınızı etkiler. Ön takımda bu işlerin şakası yok. Bir lastiğin ömrü araç üzerinde yaklaşık 5-6 senedir. Tabii ki kullanıma, şoföre ve yol şartlarına göre bu değişir. Çok fren yapanla normal kullanan veya asfaltta gidenle bozuk yolda giden bir olmaz. Bunların kullanım süreleri değişiyor. Bu yüzden değişim sezonlarına dikkat ederseniz o lastiğin ömrü tabii ki artar." - ESKİŞEHİR