Eskişehir'de Kürekler, Şampiyonluk İçin Çekildi

Türkiye Kano Federasyonu ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin iş birliğiyle Eskişehir'de düzenlenen Durgunsu Kano Türkiye Kupası büyük heyecana sahne oldu. Yarışlar sonunda dereceye giren takımlar ve sporcular, ödüllerini düzenlenen törenle aldılar.

Türkiye Kano Federasyonu faaliyet programında yer alan ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğini yaptığı, Durgunsu Kano Türkiye Kupası mücadeleleri yağışlı ve zorlu hava koşullarına rağmen nefesleri kesti.

Büyükşehir Belediyesi Sarısungur Göleti'nde yapılan yarışlarda, ESKİ Genel Müdürlüğü'nün mühendisleri ve teknik ekipleri tarafından gerekli bakımları yapılarak kurulan "Otomatik Çıkış Sistemi" de faaliyete geçti.

10-12 Haziran 2022 tarihleri arasında Eskişehir'de düzenlenen Durgunsu Kano Türkiye Kupası Yarışlarına, 15 şehirden 23 kulüp ve 210 sporcu katıldı. Şampiyonada ilk gün 1000 metre yarışları gerçekleştirildi. Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü'nden 9 sporcunun mücadele ettiği yarışların ikinci gününde 500 metre, Pazar günü olan son gün ise 200 metre yarışları ile şampiyona tamamlandı.

Yarışlarda dereceye giren sporculara madalyalarını ve kulüplere kupalarını, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ESKİ Genel Müdürü Oğuzhan Özen, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Mehmet Ali Çeliksoy, Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı İlhan Şerif Aykaç ve protokol üyeleri verdi.

ANKA / Yerel