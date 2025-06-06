Eskişehir'de Kurban Satışları Beklentilerin Altında Kaldı

Eskişehir'de Kurban Satışları Beklentilerin Altında Kaldı
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Eskişehir'de kurban pazarlarında büyükbaş hayvan satışları, yüksek maliyetler nedeniyle beklenenin altında kaldı. Satıcılar, vatandaşların fiyatı düşük olan küçükbaş hayvanlara yöneldiğini belirtirken, büyükbaş hayvan talebinin de azaldığını ifade ettiler.

Eskişehir'de kurban satıcıları, büyükbaş hayvanların maliyetlerini çıkarmadığını belirtti.

Kurbanlık alımını bayramın ilk gününe bırakan vatandaşlar, kurban pazarlarına yöneldi. Vatandaşlar pazarda fiyatların yüksek olması sebebi ile daha çok küçükbaşları tercih etti. Besici Erdinç Kaynar, büyükbaş hayvanların kendi maliyetlerini çıkarmadığını, vatandaşların ise fiyatı daha düşük olan hayvanlara yöneldiğini belirtti.

"Herkes büyük hayvan istiyor ama parası az olsun diyor"

Yıllardır hayvan yetiştiriciliği yapan Erdinç Kaynar, "Kurban Bayramı'nın ilk günü ama satışlar normal, yani maliyetini kurtarmıyor. Sanki bayram gelmemiş gibi, hiç hareket yok. Alelacele kurban almaya gelen oluyor mu dersen, evet gelen var ama fiyatları pahalı bulup almıyorlar. Küçükbaş hayvan almıyorlar, herkes büyük hayvan istiyor ama parası az olsun diyor. O yüzden herkes kurban alamıyor. Bayramın geri kalanında da beklentim yok. Zaten bir saate biter bu iş. Herkese hayırlı bayramlar, bütün İslam aleminin bayramı mübarek olsun" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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