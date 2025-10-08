Haberler

Eskişehir'de Kumda Kahveye Yoğun İlgi

Güncelleme:
Eskişehir’in Tarihi Odunpazarı Evleri bölgesinde, Osmanlı'dan günümüze kadar uzanan kumda kahve kültürü büyük ilgi görüyor. Hem yerli halk hem de turistler, özel lezzetiyle dikkat çeken kumda kahveyi tercih ediyor.

Eskişehir'de hem kent sakinleri hem de turistler Osmanlı'dan günümüze kadar uzanan kumda kahveye yoğun ilgi gösteriyor.

Osmanlı döneminden bugüne kadar geldiği bilinen kumda kahve kültürü, Tarihi Odunpazarı Evleri bölgesinde yaşatılıyor. Her tarafı kumda yavaş bir şekilde aynı anda kaynatılan kahve, farklı lezzetiyle dikkat çekiyor. Hem kentte yaşayan vatandaşların hem de turistlerin yoğun ilgi gösterdiği kumda kahve, genellikle yanında su ve lokumla birlikte servis ediliyor.

"Bir kahve içen, ikinci fincanı da istiyor"

Kahveci İsmet Yılmaz, "Kahve kültürümüz Osmanlı'dan geliyor. Biz de burada kültürümüzü yaşatmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımız kumda kahveye oldukça ilgi gösteriyor. Kahvemizi yaparken dikkat ettiğimiz bazı noktalar var. İlk olarak, kahvenin kaliteli olması önemli. Her kahvecide çekilmiş kahveden olmuyor. Kahve kumdayken her tarafı aynı anda yavaşça kaynıyor, bu da güzel bir tat getiriyor. Ayrıca, sevgimizi de katıyoruz. Ortaya çıkan lezzet sebebiyle bir kahve içen, ikinci fincanı da istiyor" dedi. - ESKİŞEHİR

