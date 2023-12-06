Eskişehir'de Kültür Sanat Projesi İçin Keşif Çalışması Yapıldı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin ortaklığında, Urban.koop iştirakiyle Puruli Kültür Sanat Derneği'nin yürüttüğü "Çekirdek Eskişehir" projesinin paydaşları, Eskişehir'de keşif çalışmasında bir araya geldi.

Bir Avrupa Birliği (AB) projesi olan Ortaklaşa: Ku¨ltu¨r, Diyalog ve Destek Programı tarafından finanse edilen ve başvuru yapan 121 proje içinden hibe almaya hak kazanan 4 projeden biri olan "Çekirdek Eskişehir" projesinin uygulamasına 1 Kasım 2023 tarihinde başlandı. Kasım 2024'e kadar devam edecek proje boyunca Eskişehir'deki Kentpark içinde bulunan belediyeye ait atıl bir mülkün disiplinlerarası ve erişilebilir bir kültür sanat mekanına dönüşümü için gerekli tasarım planı ortaya çıkarılacak. Bu tasarım planı, katılımcı bir süreçle, yerel ve ulusal kültür-sanat aktörlerinin katkılarıyla geliştirilecek. Proje, kilit paydaşları dönüşüm sürecine dahil ederek bir sosyal etki yaratmayı; diğer şehirlerdeki belediyeler ve ilgili kurumlar için uygulanabilir ve tekrarlanabilir bir model oluşturmayı ve çeşitli sanat biçimlerinin ve kültürel etkinliklerin gelişebileceği dinamik bir ortam yaratarak Eskişehir'deki kültürel sahnenin canlılığına ve çeşitliliğine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Projenin 1-2 Aralık 2023 tarihlerinde yapılan keşif çalışması kapsamında; Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Recai Erdir, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Hale Kargın, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Özden Yılmaz, yürütücü Puruli Kültür Sanat Derneği temsilcileri ve Urban.koop temsilcisinin katılımlarıyla bir tanışma toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda proje paydaşlarını bir araya getirerek ortaklık bağlarının güçlendirilmesi, şehrin ihtiyaçlarını anlamak ve paydaş haritalaması yapmak amaçlandı. Bu kapsamda proje takvimi ve faaliyetleri katılımcılarla paylaşıldı ve şehrin durum analizi için nitel veriler toplandı.

Gerçekleşen toplantı sonrasında heyet, Kentpark'ta yer alan belediye mülkünü yerinde inceledi. Bu ziyarette, uzman iç mimarlar dönüşüm süreci için gerekli ölçümleri yaparak mekanın potansiyellerini ve kısıtlarını belirlediler. İştirakçi Urban.koop ise mekanı park ve Eskişehir ölçeği içinde değerlendirdi.

Keşif çalışmasının devamında Avlu Eskişehir, Sanat Sokağı, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kültür ve Sanat Kongre Merkezi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Opera Binası, Haller Gençlik Merkezi gibi şehirdeki önemli kültür sanat merkezleri ziyaret edildi.