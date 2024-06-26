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Eskişehir'de Köpekli Motosiklet Gezisi

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Eskişehir'de aşçılık yapan Andaç Aksu, özel kask ve gözlük giydirdiği Papi isimli köpeği ile motosiklet üzerinde Eskişehir'i gezip, başka şehirleri dolaşıyor. Sevimli köpek ve sahibinin yeni hedefi ise yurtdışını gezmek.

Eskişehir'de aşçılık yapan Andaç Aksu, özel kask ve gözlük giydirdiği Papi isimli köpeği ile motosiklet üzerinde Eskişehir'i gezip, başka şehirleri dolaşıyor. Sevimli köpek ve sahibinin yeni hedefi ise yurtdışını gezmek.

Eskişehir'de aşçılık yapan Andaç Aksu, Papi isimli köpeği ile motosiklete binerek gezmesi çevreden büyük ilgi topluyor. Papi'ye özel kask gözlük ve gömlek alan Aksu, adeta Eskişehir'i karış karış dolaşıyor. Motosikletin gidonuna ön ayaklarını koyduktan sonra etrafı seyrederek gezen Papi, motosiklete yabancı yaklaştığında ise hırlayarak tepki gösteriyor. Motosikletini oldukça kıskanan Papi'yi sahibi biran olsun yanından ayırmıyor. İkili Eskişehir kent merkezinin yanı sıra ilçeleri ve farklı şehirleri de gezmeyi ihmal etmiyor. İkili motosikletleri ile İstanbul, Bolu gibi şehirleri gezerken şimdiki hedefleri ise yurtdışına çıkmak.

"Rüzgarı çok seviyor, büyük bir keyifçi"

Köpeğinin motosiklet sevdasından bahseden Andaç Aksu, Papi'nin rüzgarı hissetmeyi çok sevdiğini belirtti. Köpeğinin motosikleti oldukça sahiplendiğini belirten Aksu, "Onunla birlikte her gün Kanlıkavak Parkı'nda böyle rutin gezilerimiz oluyor. Hayat arkadaşım. Motosiklete binmeyi çok seviyor. Motosiklet, araba ve rüzgar hastası. Rüzgarı çok seviyor, büyük bir keyifçi, geziyoruz, dolaşıyoruz. İnsanların ilgisi çok hoşumuza gidiyor, tepkiler olumlu oluyor. Gülümsüyorlar ve tebessüm ediyorlar, bu da bizi çok mutlu ediyor. Bir buçuk senedir bu alışkanlığımızı sürdürüyoruz, motosikleti aldığımız ilk günden beri böyle kendi kendine alıştı, ben hiçbir şey yapmadım. Kendi kendine böyle motosiklet sevdalısı çıktı başıma. Böyle eğlenceli bir şekilde geziyoruz, dışarı çıkmak istiyor" dedi.

"Motosikletle İstanbul'u gezdik"

Köpeği Papi ile farklı illeri gezdiğini ve yeni hedeflerinin yurtdışını gezmek olduğunu belirten Andaç Aksu şöyle devam etti:

"Çıktığımızda da hemen garajın kapısına gidiyor, motosiklete binmek, gezmek ve dolaşmak istiyor. Tek derdimiz gezmek, motosikletle gezmeyi çok seviyor ama insanların tepkisi ve fotoğraf çekmek istemeleri üzerine aracı kıskanma aşamasına geçiyor. Onu benimsiyor. Görenler çok şaşırıyor, özellikle Eskişehir halkı şaşırdı. Günübirlik hafta sonlarında şehir dışından gelen insanlar çok garipsiyor. Bu nasıl böyle olabilir diye soruyorlar. Durduruyorlar, fotoğraf çekiyorlar. Yani başta Eskişehir olmak üzere yolda herkesle bir fotoğrafımız vardır, şehir dışına da çıkıyor, şehirlerarası yol yapıyoruz. Papi ile motosikletle İstanbul'u gezdik, Bolu taraflarına gittik. Çok sevdiği için vazgeçemiyoruz bu sevdadan. Her sabah zaten rutin bir 20-30 kilometrelik gezimiz var. Dağlara ve bayırlara çıkıyoruz, bol bol geziyoruz, seyahat etmeyi çok seviyoruz." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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