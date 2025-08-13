Eskişehir'de Konut Satışı Yüzde 26,1 Arttı

TÜİK'in verilerine göre, Eskişehir'de 2025 yılı Temmuz ayında konut satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26,1 oranında artarak 2 bin 372 adede ulaştı. İlk satışlar 750 adet, ikinci el satışlar ise 1,622 adet olarak kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eskişehir'de 2025 yılının temmuz ayında konut satışının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26,1 oranında arttığını açıkladı.

TÜİK'ten alınan verilere göre, Eskişehir genelinde konut satışları 2025 Temmuz ayında, 2024 Temmuz ayına göre yüzde 26,1 oranında artarak 2 bin 372 adet oldu. 2025 Temmuz ayında konutların 750 adedi ilk defa, bin 622 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti. Eskişehir'de satışı yapılan 2 bin 372 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34,4 oranında artarak 344 adet, diğer satışlar ise yüzde 24,8 oranında artarak 2 bin 028 adet olarak gerçekleşti. İpotekli satış yapılan 344 konutun 91 adedi ilk satış, 253 adedi ise ikinci el satış oldu. - ESKİŞEHİR

