Eskişehir'de Kontrolden Çıkan Cip 3 Araçla Çarpıştı, Sürücü Yaralı

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Eskişehir'de Kontrolden Çıkan Cip 3 Araçla Çarpıştı, Sürücü Yaralı
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Eskişehir'de bir cip kontrolden çıkarak park halindeki 2 araç ve başka bir otomobile çarptı. Kazada cipin sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'de 3 araca çarparak durabilen cipin sürücüsü yaralandı: Kaza anı kamerada

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bir cadde üzerinde kontrolden çıkarak 2'si park halindeki 3 araca çarpan cipin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Odunpazarı ilçesi Alanönü Mahallesi Maide Bolel Huzurevi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre caddede seyreden L.A. idaresindeki 26 ALG 815 plakalı cip, henüz bilinmeyen bir sebeple sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde seyreden başka bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulmaya başlayan cip, park halindeki bir midibüs ile başka bir otomobile daha çarparak durabildi. Kazada L.A. isimli kadın sürücü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, L.A., sağlık görevlileri tarafından ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle cipin vurduğu 3 araçta ciddi hasar oluştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BAHADIR TURGUT - Yerel
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