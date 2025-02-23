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Eskişehir'de 'Klozet Küllük' Fırtınası: Girişimciden Mizahi Tasarım

Eskişehir'de 'Klozet Küllük' Fırtınası: Girişimciden Mizahi Tasarım
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Eskişehir'de düzenlenen 'Türkiye'nin Kahramanları Eskişehir Buluşması' etkinliğinde, girişimci Tugay Yıldırım'ın tuvalette sigara içerken aklına gelen 'klozet küllük' tasarımı büyük ilgi gördü. Yıldırım, bu mizahi ürünle ticari ilişkiler kurarken, halkın yoğun ilgisinden memnun olduğunu ifade etti.

Eskişehir'de gerçekleştirilen 'Türkiye'nin Kahramanları Eskişehir Buluşması' etkinliğinde, girişimci Tugay Yıldırım'ın tuvalette sigara içerken aklına gelen 'klozet küllük' ilginç ve mizahi tasarımı ile dikkat çekti.

Geçtiğimiz günlerde, Eskişehir Sanayi Odası (ESO) ve Güvenilir Ürün Platformu iş birliğinde 'Türkiye'nin Kahramanları Eskişehir Buluşması' düzenlendi. 35 büyük alıcı firmanın katılım sağlayıp yerli üreticilerle birebir görüşmeler gerçekleştirdiği buluşmada girişimci Tugay Yıldırım da ilginç bir ürün ile yer aldı. Yıldırım, tuvalette sigara içerken aklına gelen ve üretimine başladığı 'klozet küllük' ürününü alıcılara tanıtma fırsatı buldu. Türk halkının bu tarz mizahi ürünlere çok ilgi gösterdiğini söyleyen Yıldırım, satışlardan memnun ifade etti.

"Tuvalette sigara içerken aklıma gelen fikir ile para kazanacağımı hiç düşünmezdim"

İlginç tasarımıyla dikkat çeken ürünüyle ilgili konuşan Yıldırım, "Tuvalette sigara içerken bu fikir aklıma geldi. Hem girişimcilik yapmış oldum hem de ticari ilişkiler yaptım. E-ticaret bilgim de artmaya başladı. Yıllar önce, tuvalette sigara içerken aklıma böyle bir fikir geleceğini ve bundan para kazanacağımı hiç düşünmezdim. Ürünümüz klozet şeklinde bir küllük. Bu, tuvalette sigara içenler içindi. Sigara ve çakmak koyma yeri var. Bu da aynı zamanda masadaki görüntü kirliliğini ortadan kaldırıyor. İçi yanmaz hazne ve klozetin kapağını kapattığımız zaman dumanı kesiyor, koku yayılmıyor. Vatandaşlar ürünümüze oldukça yoğun ilgi gösteriyor. Halkımız bu tarz mizahi şeyleri sevdiği için tepkiler çok güzel oluyor. İnternette satışlarımız çok yoğun" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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