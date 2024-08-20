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Eskişehir'de Klasik Otomobil Koleksiyonu

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Eskişehir'de hobisini bir iş haline getiren Orkun Saç'ın koleksiyonunda 9 adet klasik otomobil bulunuyor. Klasik araçlar turistlerin ilgi odağı haline gelirken, Saç, bu araçları genellikle gelin arabası, sünnet arabası, şehir turu, klip ve film çekimleri için kiraya veriyor.

Eskişehir'de hobisini bir iş haline getiren Orkun Saç'ın koleksiyonunda 9 adet klasik otomobil bulunuyor.

Klasik araç kiralama işi yapan Orkun Saç, Eskişehir'in tarihi Odunpazarı ilçesinin sokaklarında bulunan klasik araçlarının, turistlerin ilgi odağı olduğunu belirtti. Tarihi evleriyle meşhur Odunpazarı Bölgesi'nde bulunan antika araçlar vatandaşları şaşırtmakla kalmayıp adeta bir zaman kapsülüne sokuyor. Hobi olarak klasik otomobil satın almaya başladığını dile getiren Orkun Saç, "12 senedir klasik araba kiralama işiyle uğraşıyorum. Aslında hobi olarak başladı bu iş benim için ve daha sonra bir meslek haline geldi. Genellikle eski arabalarımı gelin arabası, sünnet arabası, şehir turu, klip ve film çekimleri için kiraya veriyorum. Toplam 9 tane klasik arabam var. Gün geçtikçe bu araçları bulmak iyice zorlaşıyor. Beyaz olan 1949 model aracımdan Türkiye'de 10 tane var, eski kaymakam arabasıdır. En genç arabam 1977 model Chevrolet, en yaşlı aracım ise 1949 model Dodge. Bu işe başlama hikayem aslında aileme dayanıyor. Biz ailecek klasik arabalara tutkuluyduk, 2006 yılında 1956 Chevrolet aracımızı aldık 2 sene sonra diğer 1948 model aracımı aldım. Askerden geldikten sonra yapacak bir iş bulamayınca bu iş yerini açtım" dedi.

"Yabancı turistler Türkiye'de bunu ilk defa gördüklerini dile getiriyorlar"

Eski zamanlara duyulan özlemin klasik arabalara ilgiyi artırdığını vurgulayan Saç, "İnsanlar eski arabalara oldukça ilgili oluyorlar. Tarihi Odunpazarı evlerine gelenlere nostaljik bir şehir turu yaptırıyoruz. Yabancı turistler hayran kalıyor ve Türkiye'de bunu ilk defa gördüklerini daha önce bunu sadece Küba'da yaptıklarını dile getiriyorlar. En çok kırmızı aracımız olan 1977 Chevrolet Nova ilgi görüyor. İnsanlar bu tarz arabaları genelde televizyonlarda gördükleri için buraya geldiklerinde çok mutlu oluyorlar. Eski zamanlara duyulan özlem klasik arabalara olan ilgiyi oldukça artırıyor" diye konuştu.

"Bu iş bana her gün ilginç deneyimler kazandırıyor"

İşinin ona özel hatıralar kazandırdığını anlatan Orkun Saç, şunları anlattı;

"İnsanların özel günlerini süslerken bizler de özel hatıralar kazanıyoruz. Bu iş bana her gün ilginç deneyimler kazandırıyor. Bundan birkaç sene önce gelin arabasında damat ve gelin tartıştı, damat arabayı terk etti. Gelinle şaşırmış bir şekilde arabada kaldık ve gelini geri evine bıraktım. Bu araçlar nadir de olsa arızalanabiliyor. Bundan yaklaştık 4 -5 sene önce gelini aldık, düğün salonuna geçerken araba arıza yaptı ve arabanın çalışmadığını söyledim, para verdiler. Bahşiş istiyorum sandılar ve ilk başta inanmadılar, bu olay komik bir hatıra olarak kaldı." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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