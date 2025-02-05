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Eskişehir'de Kızılay Mobil Kan Bağışı Düzenlendi

Eskişehir'de Kızılay Mobil Kan Bağışı Düzenlendi
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Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak ve kurum personelleri, kan bağışını artırmak amacıyla Kızılay mobil kan bağış alanında kan bağışında bulundu.

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak ile kurum personelleri Kızılay mobil kan bağış alanında kan bağışında bulundu.

Kan bağışının azalması nedeniyle vatandaşları kan vermeye yönlendirmek ve kan ihtiyacını bir nebze olsun hafifletmek amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından çalışma gerçekleştirildi. Bu çerçevede, müdürlük binasında Kızılay mobil kan bağış alanı açıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak ile kurum personelleri alana giderek kan bağışı yaptı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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