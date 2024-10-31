Eskişehir'de Kışlık Giyim Satışlarında Temkinli Alışveriş Dönemi

Eskişehir'de 22 yıldır giyim mağazası işleten Fırat Kerenciler, soğukların başlamasına rağmen kışlık giyim ürünlerinin satışlarında bir yoğunluk yaşamadıklarını, vatandaşların kış masraflarından dolayı temkinli alışveriş yaptığını anlattı.

Hava sıcaklıklarının düşmesi ile yazlık kıyafetler raflara kaldırılırken, yerine kışlık kıyafetler yerleştiriliyor. Kışlık kıyafetlerin fiyatları geçen yıla göre çok büyük bir değişikliğe uğramamasına rağmen esnaf satışlarının pek artmadığını dile getiriyor. İşletmeci Fırat Kerenciler, vatandaşların kış masraflarından dolayı temkinli alışveriş yaptığını ifade etti.

Döviz kurlarındaki dalgalanmalardan dolayı ürünlere ortalama bir zam geldiğini belirten Fırat Kerenciler "Ürünlerimiz kışlık ve yazlık günlük giyim olmak üzere çeşitlilik gösteriyor. Eşofman takımı, kot pantolonu, gömlek, mont gibi ürünlerimiz mevcut. Bir erkeğin giyebileceği her şeyi satıyoruz diyebilirim. Fiyatların geçen sene ile arasında pek bir fark yok. Döviz hareketlerinden dolayı biraz değişiklik var" dedi.

"Kıyafetleri tamamen eskiyene kadar yenisini almıyorlar"

Birkaç parça yeni kışlık kıyafet alınmasının ortalama 6 bin lira tutacağını vurgulayan Kerenciler, "Kaban fiyatlarımız bin 400 ile bin 800 lira arasında değişiyor. Pantolonlar 750 ila 850 iken gömlek ve sweatshirt fiyatlarımız 650 ile 700 arasında değişiyor. Bir erkeğin ortalama birkaç parça yeni kışlık kıyafetler alması ortalama 6 bin lira diyebilirim. Satışlar yoğun değil, oldukça stabil. Doğalgaz gibi kış masraflarından dolayı insanlar alışveriş yaparken temkinli davranıyorlar. Vatandaşlar kıyafetleri tamamen eskiyene kadar yenisini almıyorlar" diye konuştu. - ESKİŞEHİR