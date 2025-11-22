Eskişehir'de Kış Lastiği Zamanı: Ustadan Önemli Uyarılar

Eskişehir'de kış aylarının etkisini göstermeye başlamasıyla birlikte araç sahipleri lastikçilerin yolunu tutmaya başladı. Lastik ustası Ali Curu, kış lastiğinin sadece kar yağdığında değil, hava sıcaklığı 7 derecenin altına düştüğünde takılması gerektiğini belirterek, raf ömrünü tamamlamış lastikler ve balans ayarı konusunda sürücüleri uyardı.

Türkiye genelinde kış lastiği uygulamalarının başlamasıyla birlikte lastik tamir ve bakım atölyelerinde hareketlilik yaşanıyor. Sürücülerin can ve mal güvenliği için hayati önem taşıyan kış lastikleri, soğuk havalarda yol tutuşunu artırarak kazaların önüne geçiyor. İşletmeci Ali Curu, vatandaşların kar yağışını beklemeden lastiklerini değiştirmeleri gerektiğini vurgularken, özellikle 'eski tarihli lastik' kullanımının risklerine dikkat çekti.

"Kış lastiği sadece karda kullanılan bir lastik değil"

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle yaz lastiklerinin asfaltta tutunma özelliğini kaybettiğini belirten Ali Curu, kış lastiğinin işlevinin yanlış bilindiğini aktardı. Curu, "Artı 7 derece hava sıcaklığının altına düşüldüğü zaman yaz lastiği asfaltta görevini tam olarak yapamıyor. Kış lastiği tamamen karda kullanılması gereken bir lastik değil. Aksine artı 7 derecenin altında asfaltta frenleme, çekiş ve sürüş güvenliğinin sağlanması için kış lastiği bütün araçlarda bulundurulması gereken zorunlu bir donanımdır. Belli bir hızda giderken yaz lastiği ile frenleme yapmanız, kış lastiği ile frenleme yapmanızdan kat kat daha riskli. O yüzden kar yağışı olmasa dahi kış lastiği taktırmak önem arz ediyor" dedi.

"5 yılı aşmış lastiğin kauçuk ömrü bitmiştir"

Vatandaşların bazen ellerindeki eski lastikleri değerlendirmek istediklerini ancak bunun tehlikeli olduğunu ifade eden Curu, lastiklerin de bir son kullanma tarihi olduğunu hatırlattı. Curu, "Kullanıcılar bazen kendi lastiklerini getirip taktırmak istiyor. Ancak üretim tarihleri eski olabiliyor. Tavsiye edilen kullanım ömrü 5 yıl olarak geçiyor. 5 yılı aşmış lastiklerin dişleri iyi dahi olsa kauçuk ömrü bittiği için biz 'kullanılmaz' olarak kabul ediyoruz. Güzel marka ve model lastik kullanırlarsa sürüş güvenliği için çok daha iyi olur" diye konuştu.

"Balans ayarı yapılmazsa aracın porya bilyaları zarar görür"

Lastik değişimi sırasında yapılan hatalara da değinen Ali Curu, balans ayarının atlanmaması gerektiğinin altını çizdi. Balanssız lastiğin araca ciddi masraflar açabileceğini belirten Curu, şunları söyledi:

"Her lastik değişiminde balans ayarının düzgün bir şekilde yapılması gerekiyor. 'Kış lastiğimi taktırdım, balans ayarımı yaptırmadım' olayı aracın ön takımına, porya bilyalarına ve her şeyine zarar verebilir. Lastik değişiminde balansın önemi büyük."

"Fiyatlar ortalama 800 lira ile 1500 lira arasında değişmektedir"

Randevu uyarısı ve fiyatlar Yoğunluk oluşmadan sürücülerin randevu ile gelmelerini tavsiye eden Curu, değişim işleminin ortalama 15-20 dakika sürdüğünü belirtti. Curu ayrıca bu sezonki fiyatlara değinerek, "Binek araçlar ve ticari araçlar sınıf sınıf değişiyor. Değişim ücretleri ortalama 800 lira ile 1500 lira arasında değişmektedir" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR