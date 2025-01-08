Üye Girişi
Haberler
Ünlü fenomen Kerimcan Durmaz tutuklandı

Kerimcan Durmaz tutuklandı
ABD'deki orman yangınında dünyaca ünlü oyuncuların malikaneleri de küle döndü

Ünlü isimlerin evleri küle döndü lüks araçlar canlı yayında ezildi
Çarşaf çarşaf belge yayınladılar: Esma Esad İngiliz istihbaratına çalışmış

Esma Esad'ın ajan olduğu ortaya çıktı! İşte hizmet ettiği ülke
Hamas'tan Trump'ın 'Rehineleri bırakın yoksa kıyamet kopacak' tehdidine jet yanıt

Trump'ın dünyayı tedirgin eden tehdidine Hamas'tan jet yanıt

Eskişehir'de Kış Çayı Satışları Arttı

Eskişehir'de Kış Çayı Satışları Arttı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de aktarlık yapan Sibel Şahin, kış mevsiminde grip ve nezle gibi hastalıklara karşı korunmak amacıyla kış çayı satışlarının ciddi oranda arttığını belirtti. Kış çayı, içinde birçok doğal bitki barındırarak sağlık açısından önemli faydalar sağlıyor.

Eskişehir'de aktarlık yapan esnaf Sibel Şahin, grip ve nezle gibi hastalıklara karşı korunmak için kış çayı satışlarının arttığını söyledi.

Kış mevsimi kent genelinde etkisini hissettiriyor. Soğuk havalar vatandaşa zaman zaman zorluk yaşatırken, sağlığa birçok faydası olduğu inanılan kış çayı satışları yoğunlaştı. İçerisinde ada çayı, mersin yaprağı, hatme çiçeği, altın otu, gül yaprağı, ebe gümeci, nar kabuğu, portakal kabuğu ve atom küp gibi doğal bitkiler bulunan karışıma oldukça ilgi gösterildiğini söyleyen aktar esnafı Sibel Şahin, vatandaşın kış çayını boğazı yumuşattığı için grip ve nezle gibi hastalıklara iyi gelmesi amacıyla tercih ettiğini belirtti. Kış çayının bardağa bir tutam atılması ve üzerine sıcak su ilave edilmesinden 10 dakika sonra tüketildiğini ifade Şahin, isteğe göre içerisine bal da ilave edilebileceğini dile getirdi.

"Kış döneminde daha fazla tüketiliyor"

Rahatsızlandıkları zaman kendisinin de kış çayı tükettiğini aktaran esnaf Sibel Şahin, "Kış çayı çok fazla satılan bir ürün. Vatandaş gibi biz de çok fazla kış çayı tüketiyoruz. İçerisinde ada çayı, mersin yaprağı, hatme çiçeği, altın otu, gül yaprağı, ebe gümeci, nar kabuğu, portakal kabuğu ve atom küp bulunuyor. Çok şifalı olduğuna inanılan bir çayımızdır. Hele ki kış döneminde daha fazla tüketiliyor. Boğaz ağrısı, iltihap, grip ve nezle durumlarında içiliyor. Boğazı yumuşattığı gibi balgam sökmeye de iyi geliyor. Vatandaş kış çayını aldığında bardağa bir tutam atacak, üstüne de sıcak su dökecek. Sonra üstünü kapatıp 10 dakika bekletecek, yani çaydanlıkta kaynatmayacak ama yine demleme usulü olacak. Böyle rahatlıkla tüketilebilir" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Esma Esad'ın ajan olduğu ortaya çıktı! İşte hizmet ettiği ülke
img

Bakan Fidan canlı yayında sinyali verdi: Savaştan kaçmayız
img

Roberto Carlos evsiz kaldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pizza Hut ve KFC'nin franchise sözleşmesi feshedildi

2 dev markanın Türkiye'deki tüm şubeleri kapanıyor
Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı

Erdoğan'a dikkat çeken çağrı! "Tek yetkili" diyerek seslendi
İşsiz kocasına boşanma davası açan kadın öğretmen, nafaka ödeyecek

Boşanma davası açan kadın öğretmen, mahkemenin kararıyla şoke oldu
Cansu Taşkın, Yılmaz Erdoğan'la özel anlarını anlattı: Sabaha kadar başımda bekledi

Yılmaz Erdoğan'la özel anlarını anlattı: Sabaha kadar...
Tuğçe Tayfur'un Ferdi Tayfur'a küfürlü mesaj attığı iddia edildi

Tuğçe Tayfur'dan Ferdi Tayfur'a küfürlü mesaj!
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde taciz skandalı! 23 yaşındaki genç kız mesajları yayınladı

Belediyede taciz skandalı! Genç kız, kendisine atılan mesajı yayınladı

Son Dakika Haberleri

Atakan Yılmaz kimdir, tutuklandı mı? Atakan Yılmaz neden tutuklandı? ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 8 Ocak altın fiyatları yükseldi mi? ATV CANLI YAYIN İZLE || 8 OCAK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu? GELİNİM MUTFAKTA 8 OCAK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 8 Ocak Çarşamba Gelinim Mutfakta kim kazandı? Kerimcan Durmaz ifadesinde ne dedi? Kerimcan Durmaz ne kadar ceza aldı? Kerimcan Durmaz tutuklandı mı, suçu ne? Kerimcan Durmaz neden tutuklandı? Kerimcan Durmaz kimdir? Kerimcan Durmaz kaç yaşında, nereli? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 8 OCAK | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? Dün akşam Survivor'da eleme potasına kim gitti? Survivor Batuhan ve Almeda sevgili mi? Almeda ve Batuhan aşk mı yaşıyor?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.