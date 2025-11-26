Eskişehir'de Kış Aylarının Etkisi Bot Satışlarını Olumsuz Etkiliyor

Eskişehir'de kış aylarının etkisini hala ciddi oranda göstermemesi bot satışı yapan esnafların işlerini olumsuz olarak etkiledi.

Mevsim dengelerinin sarsılması sebebiyle kış ayları etkilerini göstermemeye başladı. Bu durum ise kış aylarında bot satan ayakkabı esnafını olumsuz etkiledi. Eskişehirli ayakkabı esnafının bazıları, bu sene bot getirmeyip geçen seneden ellerinde kalan ürünlerin satışına devam ettiğini aktardı.

Ayakkabı esnafı Sami Yusuf Baçcı, ellerinde hali hazırda bot olan vatandaşların ise yenisini almak yerine eski ayakkabılarını tamir ettirdiğini belirtti. Ayakkabı piyasası hakkında konuşan esnaf Sami Yusuf Başcı, "Kışlık ayakkabı satışlarında çok bir hareket yok. Panduf ve terlik yine satıyor, ama ayakkabılarda baktığımızda öyle bir hareket yok yani. Kışlık bir hareket yok. Geçen seneye göre yine şükür, iyi ama hareket yok. Her geçen sene biraz daha durağanlaşıyoruz. Özellikle botlarda, alımdan ziyade tamir daha çok tercih ediliyor. Çünkü bir bot şu anda bin 500 lira civarında satıyoruz. Biraz daha markalı, orijinal bir yerden almaya kalksanız daha da pahalı. Onun için tamir şu an biraz daha rağbet görüyor" dedi.

"En çok 100-200 lira arası modellerimiz satılıyor"

Kışlık bot yerine panduf ve terlik gibi ürünlerin satıldığını aktaran Başcı, "Panduf ve terliklerde satışlar dediğimiz gibi devam ediyor. Biz de fiyatlarımızı piyasaya göre uygun tutmaya çalışıyoruz. Fiyatlarımız 100 liradan başlayıp 200 lira bandında değişiyor. Tabii daha pahalıları da var ama en çok 100-200 lira arası modellerimiz satılıyor. " şeklinde konuştu.

"Bu yıl getirmedik, getirmeyi de düşünmüyoruz"

Öte yandan bu sene bot tarzı ürünler getirmeyeceğini anlatan esnaf Başcı, "Geçen sene bot getirmiştik, ama hiç satmadık, satışından memnun kalmadık. Bu yıl getirmedik, getirmeyi de düşünmüyoruz. Artık kışlar eskisi gibi geçmediği için herhalde insanlar tercih etmiyor. Yani dediğiniz gibi kış, kar yok, yağmur yok. Yağmurda da millet tamire yöneldiği için çok kar yağmadığı sürece yeni bot almıyorlar. Şu an da öyle bir kış yok zaten. Onun için biz de getirmiyoruz, çünkü çok rağbet görmüyor" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR