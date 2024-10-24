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Eskişehir'de Kayıp Ercan Hira Sağ Salim Bulundu

Eskişehir'de Kayıp Ercan Hira Sağ Salim Bulundu
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İş aramak için 3 gün önce evinden ayrılan Ercan Hira, arama çalışmalarının ardından sağ salim evine döndü.

Eskişehir'de 3 gün önce iş aramak için evinden ayrılan ve bir daha kendisinden Ercan Hira (47), sağ salim evine ulaştı.

Tepebaşı İlçesi Zafer Mahallesi'nde ikamet eden ve 2 aydır işsiz olan Ercan Hira, 21 Ekim 2024 tarihinde saat 10.30 sularında iş aramak için evinden ayrılmış ve bir daha kendisinden haber alınamamıştı. Son olarak evden ayrıldığı gün saat 21.30 sularında İsmet İnönü Bulvarı'nda görülen Hira'nın ailesi polis ekipleriyle görüşerek kayıp ilanı vermişti. Arama çalışmaları devam ederken, Hira'nın dün akşam saatlerinde sağ salim bir şekilde eve kendi anahtarıyla giriş yaptığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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