Eskişehir'de Kaybolan Zihinsel Engelli Genç Mısır Tarlasında Bulundu

Eskişehir'de kaybolan 21 yaşındaki zihinsel engelli Mustafa Ç. yapılan arama çalışması sonucu mısır tarlasında bulundu.

Tepebaşı ilçesi Gündüzler mahallesinde kaybolan 21 yaşındaki zihinsel engelli Mustafa Ç, için dün akşam saat 21.40'ta ihbar yapıldı. Yapılan ihbarın ardından, AFAD, Jandarma, STK'lar ve mevsimlik işçilerin katılımıyla çalışma yapıldı. Yürütülen arama çalışmaları sonucunda 21 yaşındaki Mustafa Ç. mısır tarlasında sağ olarak bulundu. - ESKİŞEHİR