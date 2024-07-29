Eskişehir'de Kaybolan Zihinsel Engelli Genç Mısır Tarlasında Bulundu
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde kaybolan 21 yaşındaki zihinsel engelli Mustafa Ç., yapılan arama çalışması sonucunda mısır tarlasında sağ olarak bulundu. AFAD, Jandarma ve STK'ların katılımıyla gerçekleştirilen arama çalışmaları sonucunda genç bulundu.
Eskişehir'de kaybolan 21 yaşındaki zihinsel engelli Mustafa Ç. yapılan arama çalışması sonucu mısır tarlasında bulundu.
Tepebaşı ilçesi Gündüzler mahallesinde kaybolan 21 yaşındaki zihinsel engelli Mustafa Ç, için dün akşam saat 21.40'ta ihbar yapıldı. Yapılan ihbarın ardından, AFAD, Jandarma, STK'lar ve mevsimlik işçilerin katılımıyla çalışma yapıldı. Yürütülen arama çalışmaları sonucunda 21 yaşındaki Mustafa Ç. mısır tarlasında sağ olarak bulundu. - ESKİŞEHİR