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Eskişehir'de Kavşak Kazasında 1 Yaralı

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Eskişehir'de kavşakta meydana gelen kazada iki araç kullanılmaz hale geldi, 1 kişi yaralandı. Kazada yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Kavşakta meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı, iki araç kullanılmaz hale geldi

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de kavşaktan çıkmaya çalışan araca bir başka otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada iki araç kullanılamaz hale gelirken, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kütahya Yolu üzerinde Ömür Mahallesi Kızılinler Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre N.U.idaresindeki 26 ADT 448 plakalı, kavşakta Kızılinler Mahallesi istikametine dönmek için manevra yaptı. O esnada Kütahya yönünden Eskişehir istikametine ilerleyen F.A. idaresindeki 26 FA 636 plakalı Skoda marka otomobil kavşakta bekleyen araca çarptı. Kaza sonrası 26 FA 636 plakalı araç yolun dışın savruldu. Çarpmanın etkisiyle 26 ADT 448 plakalı aracın içinde yolcu konumunda bulunan 54 yaşındaki C.T. yaralandı. Yaralı 112 Acil Sağlık ekibi tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sonrası 26 FA 636 plakalı aracın sol ön tekeri hasar alırken 26 ADT 448 plakalı otomobilin ön kısmı tamamen dağıldığı görüldü. Kazayla alakalı polis inceleme başlattı.

Eskişehir'de Kavşak Kazasında 1 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BAHADIR TURGUT - Yerel
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