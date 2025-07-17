Eskişehir'de Karpuz Fiyatları Düşük Ama Satışlar Beklentinin Altında

Eskişehir'de pazarcılık yapan Ömer Akdaş, karpuz fiyatlarının düşük olmasına rağmen satışların beklenen seviyede olmadığını belirtti.

Eskişehir'de Çarşamba Pazarı'nda esnaf olan Ömer Akdaş, sattığı meyvelerin fiyatının uygun olduğunu belirtti. Karpuzun tarlada 1 liradan, pazarda ise 5-8 lira arasında satıldığını aktaran Akdaş, diğer meyvelerin yüksek fiyatlara ulaştığını ve bu durumun karpuzu farklı bir konuma koyduğunu ifade etti.

"Karpuzun meyve olarak görülmediğini düşünüyorum"

Konuya ilişkin konuşan pazarcı esnafı Ömer Akdaş, "Karpuz fiyatlarım çok iyi, fiyatlar makul, ama karpuz satılmıyor. Tarlada 1 lira, pazarda 5-8 lira arasında karpuz satılmıyor. Bu dönem diğer meyveler çok pahalı, karpuz ise çok ucuz. Ancak vatandaş karpuzu adeta meyve olarak görmüyor. Şeftali 100 lira, üzüm 100 lira, kayısı 80 lira. Artık Eskişehir'de karpuz kültürü kalmamış. İlk başlarda yerli malı olmadığı için İran karpuzunu dilim dilim satıyorduk. İran'dan geliyordu ve o yüzden pahalı oluyordu. Şu an dilim parasına tüm karpuzu veriyoruz, vatandaş ucuzluğun pek farkında değil sanki" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR