Sokaktaki kaldırım taşlarını söktü, görüntüleri yayılınca geri yerine koydu

Sokaktaki kaldırım taşlarını söktü, görüntüleri yayılınca geri yerine koydu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de bir şahıs, evinin bulunduğu sokağın kaldırım taşlarını alarak köyüne götürmeye çalıştı. O anlar sosyal medyada yayıldıktan sonra, şahıs taşların bir kısmını geri yerine koymak zorunda kaldı.

Eskişehir'de bir şahsın evinin bulunduğu sokaktaki kaldırım taşlarını köyüne götürmek için söktüğü anlar saniye saniye kayıt altına alındı. Bahse konu şahıs, görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından korkup taşların bir bölümünü geri yerine koydu.
Olay, geçtiğimiz günlerde Sütlüce Mahallesi Uluzafer Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre, sokak üzerinde ikamet eden bir erkek şahıs köyüne götürmek amacıyla çevredeki kaldırım taşlarını söktü. Şahsın kazmayla söktüğü taşları yanındaki başka bir kişinin yardımıyla otomobilinin bagajına yerleştirdiği anlar çevre sakinleri tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı. Sosyal medyada paylaşılan ve yüksek etkileşim alan görüntüye tepki yağdı. Görüntülerin dijital platformlarda yayıldığını fark eden şahsın çaldığı kaldırım taşlarının bir bölümünü getirip geri yerine koyduğu görüldü.
"Taşları aldıkları gibi getirsinler yerine koysunlar, cezası var"
Olayla ilgili düşüncelerini paylaşan çevre sakini Fevziye Öter, "Almamaları lazım. Hem yazık hem de günah olur. Burada 3 sıra taş vardı, sırasını sökmüşler, 2 sırasını almışlar. 3'üncüyü de sökmüşler, sonra geri yerleştirmişler. Bu çok yanlış, doğru değil. Yapan kişiye şunu söylemek istiyorum, bu hem çok günah hem de ayıp. Taşları aldıkları gibi getirsinler yerine koysunlar, cezası var" dedi.
Bu arada, bazı çevre sakinleri de sökülen taşların bir bölümünün geri getirilerek yerlerine konulduğunu anlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Emeklilerin bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu

Emeklilerin bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
Papara soruşturmasında 13 şüpheli adliyeye sevk edildi

Papara'ya yasa dışı bahis soruşturmasında yeni gelişme
Gizli kamera skandalı büyüyor! Bebek kamerasıyla eşlerin görüntülerini çekmişler

Bebek kamerasıyla eşlerin mahrem görüntülerini kaydetmişler
23 bin işçinin greve çıktığı İzmir'de kaos sürüyor

23 bin işçinin greve çıktığı şehirde kaos büyüyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Luka Modric'in Arda Güler için söylediği sözler İspanya'ya damga vurdu

Modric'in Arda Güler için söylediği sözler İspanya'ya damga vurdu
Tarifeli uçakta sürpriz yolcu! Ünlü şarkıcıyı gören bir daha baktı

Tarifeli uçakta sürpriz yolcu! Ünlü şarkıcıyı gören bir daha baktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonları heyecanlandıran sözler! Yeni müjdeler geliyor

Erdoğan'dan milyonları heyecanlandıran sözler! Yeni müjdeler geliyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Gece yarısı gizemli olay! Darp edilen kadın hayatını kaybetti

Gece yarısı gizemli olay! Kaza ihbarında gerçek bambaşka çıktı
Bodrum'da ayağına ağırlık bağlayarak denize atlayan adam hayatını kaybetti

Ayağına ağırlık bağlayıp denize atlayan iş insanı hayatını kaybetti
Galatasaray kutlamalarında tuttuğu takımı söyleyen Zeynep Bastık yuhalandı

Galatasaray kutlamalarında tuttuğu takımı söyleyen Zeynep Bastık yuhalandı
Survivor'dan diskalifiye edilen Almeda Baylan, yeni mesleğini duyurdu

Survivor'dan diskalifiye edilmişti! Yeni mesleğini açıkladı
Mertens'e sürpriz talip: Futbolu bırakma, 1 sezon bizimle oyna

Mertens'e sürpriz talip: Futbolu bırakma, 1 sezon bizimle oyna
Beyninde tümör olduğu iddia edilmişti! Elçin Sangu'dan ilk açıklama

Beyninde tümör olduğu iddia edilmişti! İlk açıklama geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.