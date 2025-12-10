Genç kadınlar dijital dünyada güçleniyor

Haberler

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından başlatılan 'WomBound' projesi, genç kadınların dijital mahremiyet ve siber güvenlik konularında bilinçlenmelerini hedefliyor. Proje, AB tarafından destekleniyor ve 15-30 yaş aralığındaki kadınları kapsıyor.

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde"Dijital Dünyada Kişisel Sınırlar ve Kadınların Özdenetim Becerilerinin Geliştirilmesi (WomBound)" projesinin lansman töreni gerçekleştirildi. Proje ile genç kadınların dijital mahremiyet ve siber güvenlik konularında bilinçlendirilmesi hedefleniyor.

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından fonlanan ve Erasmus+ KA154 Gençlik Projesi kapsamında hayata geçirilen Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenen, projenin tanıtım toplantısı, Ali Güven Uygulama Oteli'nde yapıldı. Törene, Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürümüz Orhan Bayrak, Tokat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kıymet Boztaş, çeşitli kuruluş temsilcileri ve proje paydaşları katıldı.

"Kadınların güçlenmesi toplumun güçlenmesidir"

Lansman töreninde konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak, projenin Ankara Üniversitesi ve Batman Akademik ve Sosyal Aktiviteler Derneği (BASAD) ortaklığıyla yürütüldüğünü belirtti. Bayrak, dijitalleşmenin getirdiği risklere dikkat çekerek şunları kaydetti:

"Dijitalleşmenin hızla arttığı günümüzde, özellikle genç kadınlarımız dijital mahremiyet, kişisel verilerin korunması ve siber güvenlik konularında çeşitli risklerle karşı karşıya kalmaktadır. Aile ve Sosyal Hizmetler olarak bizler, kadınların güçlenmesini toplumun güçlenmesi olarak görüyor; bu doğrultuda yürütülen her çalışmayı son derece önemsiyoruz. WomBound Projesi ile genç kadınlarımızın dijital dünyada daha bilinçli, daha güvenli ve daha güçlü bireyler olarak var olmalarını hedefliyoruz. Ayrıca proje kapsamında yürütülecek eğitim ve rehberlik çalışmalarıyla 126 genç kadına doğrudan ulaşılacak."

"Bireyleri siber tehditlere karşı savunmasız bırakmaktadır"

İl Müdürünün konuşmasının ardından proje detaylarını paylaşan AB Proje ve Ar-Ge Birimi Personeli Özlem Şahan Çolpan, projenin teknik altyapısı ve hedefleri hakkında sunum yaptı. Çolpan, projenin 15-30 yaş aralığındaki genç kadınları, özellikle de sosyal medya kullanıcılarını ve dezavantajlı grupları hedeflediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Günümüzde dijital platformların yaygınlaşması, kişisel verilerin korunmasını zorlaştırmakta ve bireyleri siber tehditlere karşı savunmasız bırakmaktadır. Bu proje, kadınların dijital dünyada karşılaştıkları risklere karşı daha bilinçli ve dirençli olmalarına katkı sunarak onların dijital bağımsızlıklarını güçlendirmeyi amaçlamaktadır."

Tanıtım toplantısında projenin akademik ve sivil toplum ortakları da söz aldı. - ESKİŞEHİR

