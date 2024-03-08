Üye Girişi
Haberler

Eskişehir'de Kadınlar Günü'nde Çiçek Yoğunluğu

Güncelleme:

Eskişehir'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlara çiçek armağan etmek isteyen vatandaşlar esnafın işlerini yoğunlaştırdı. Çiçekçiler, özellikle karanfil ve gül satışlarının hızlandığı bu özel günde tüm kadınların kadınlar gününü kutladı.

Eskişehir'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlara çiçek armağan etmek isteyen vatandaşlar esnafın işlerini yoğunlaştırdı.

Çiçekçiler 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çerçevesindeki hazırlıklarını tamamladı. Vatandaşlar özel programlarda ve bireysel olarak kadınlara hediye etmek için tüm çiçek çeşitlerine yoğun ilgi gösterirken, özellikle sevginin sembolü olan karanfil ve gül satışları hızlandı. Yoğunluğun hafta içerisinden başladığını belirten ve gün boyu devam etmesini bekleyen esnaf, tüm kadınların kadınlar gününü kutladı.

"En güzel çiçeklere yine çiçek armağan ediliyor"

Bu kadınlar gününde işlerin geçen dönemlere göre daha yoğun olacağını öngördüklerini dile getiren Nurgül Çelik, "Bugünün vesilesiyle işlerimiz oldukça hızlandı. Yoğunluk hafta içerisinde başladı. Tüm çiçek çeşitlerinin satışı hızlandı ama özellikle sevginin sembolü karanfil ve bir klasik olan güle ayrı bir ilgi gösteriliyor. Biz yoğunluğun gün boyunca devam etmesini bekliyoruz. Yani en güzel çiçeklere yine çiçek armağan ediliyor. Buradan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Eskişehir Kadın Yerel Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEM Parti İzmir Menemen Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Menemen adayı Hasan Dikici ve Şazime Yaşa kimdir? Halil Budak kimdir? Gelecek Partisi İzmir Seferihisar Belediye Başkan Adayı Halil Budak kaç yaşında, nereli? Mutad İdikurt kimdir? Gelecek Partisi İzmir Karşıyaka Belediye Başkan Adayı Mutad İdikurt kaç yaşında, nereli? Mesut Özarslan kimdir? CHP Ankara Keçiören Belediye Başkan Adayı Mesut Özarslan kaç yaşında, nereli? Özgür Cihan Turan kimdir? Gelecek Partisi İzmir Karabağlar Belediye Başkan Adayı Özgür Cihan Turan kaç yaşında, nereli? Satılmış Karakoç kimdir? CHP Ankara Kalecik Belediye Başkan Adayı Satılmış Karakoç kaç yaşında, nereli? Hayati Okuroğlu kimdir? CHP İzmir- Tire Belediye Başkan adayı Hayati Okuroğlu kaç yaşında, nereli? asdasd asdasd asdasd Ateş Ertoşi kimdir? Gelecek Partisi İzmir Çiğli Belediye Başkan Adayı Ateş Ertoşi kaç yaşında, nereli? Selim Çırpanoğlu kimdir? CHP Ankara Kahramankazan Belediye Başkan Adayı Selim Çırpanoğlu kaç yaşında, nereli? Övünç Demir kimdir? CHP İzmir- Torbalı Belediye Başkanı adayı Övünç Demir kaç yaşında, nereli? DEM Parti İzmir Narlıdere Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Narlıdere adayı Hasan Dikici ve Şazime Yaşa kimdir? Selçuk Balkan kimdir? CHP İzmir- Urla Belediye Başkan adayı Selçuk Balkan kaç yaşında, nereli? Levent Koç kimdir? CHP Ankara Haymana Belediye Başkan Adayı Levent Koç kaç yaşında, nereli? Mehmet Doğanay kimdir? CHP Ankara Güdül Belediye Başkan Adayı Mehmet Doğanay kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title