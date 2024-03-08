Eskişehir'de Kadınlar Günü'nde Çiçek Yoğunluğu

Eskişehir'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlara çiçek armağan etmek isteyen vatandaşlar esnafın işlerini yoğunlaştırdı.

Çiçekçiler 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çerçevesindeki hazırlıklarını tamamladı. Vatandaşlar özel programlarda ve bireysel olarak kadınlara hediye etmek için tüm çiçek çeşitlerine yoğun ilgi gösterirken, özellikle sevginin sembolü olan karanfil ve gül satışları hızlandı. Yoğunluğun hafta içerisinden başladığını belirten ve gün boyu devam etmesini bekleyen esnaf, tüm kadınların kadınlar gününü kutladı.

"En güzel çiçeklere yine çiçek armağan ediliyor"

Bu kadınlar gününde işlerin geçen dönemlere göre daha yoğun olacağını öngördüklerini dile getiren Nurgül Çelik, "Bugünün vesilesiyle işlerimiz oldukça hızlandı. Yoğunluk hafta içerisinde başladı. Tüm çiçek çeşitlerinin satışı hızlandı ama özellikle sevginin sembolü karanfil ve bir klasik olan güle ayrı bir ilgi gösteriliyor. Biz yoğunluğun gün boyunca devam etmesini bekliyoruz. Yani en güzel çiçeklere yine çiçek armağan ediliyor. Buradan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR