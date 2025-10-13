Haberler

Eskişehir'de Kadının Güçlenmesi İçin İlk Toplantı Yapıldı

Eskişehir'de Kadının Güçlenmesi İçin İlk Toplantı Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Kadının Güçlenmesi İl Koordinasyon Kurulu'nun ilk toplantısı, Vali Hüseyin Aksoy'un başkanlığında gerçekleştirildi. Kadınların ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal hayatta daha etkin bir şekilde yer alması için yürütülecek çalışmalar ele alındı.

Eskişehir Kadının Güçlenmesi İl Koordinasyon Kurulu'nun ilk toplantısı, Vali Hüseyin Aksoy'un başkanlığında gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan Kadının Güçlenmesi Genelgesi kapsamında, koordinasyon kurulları oluşturuldu. Bu çerçevede, Eskişehir'de kadının güçlenmesine ilişkin politikaların merkezi ve yerel düzeyde bütüncül bir yaklaşımla yürütülmesini sağlamak amacıyla toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda; kadınların ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal hayatta daha etkin bir şekilde yer alması, fırsat ve imkanlardan eşit biçimde faydalanması ile karar alma mekanizmalarında temsillerinin artırılmasına yönelik çalışmalar ele alındı. Kadının Güçlenmesi İl Koordinasyon Kurulu ise, ilgili kurum ve kuruluşların iş birliğiyle 'Eskişehir İli Kadının Güçlenmesi İl Eylem Planı'nın hazırlanması sürecini başlattı.

"Tüm kurumlarımızla koordineli şekilde çalışmayı sürdüreceğiz"

Toplantıda konuşma yapan Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, "Kadınların her alanda daha güçlü bir şekilde var olabilmesi, sürdürülebilir kalkınmanın temel unsurlarındandır. Bu doğrultuda, tüm kurumlarımızla birlikte koordineli bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Trump, Mısır'da: Müzakerelerde ikinci aşama başladı

Trump'tan Gazze'nin geleceğini yakından ilgilendiren sözler
Netahyahu krizi! Cumhurbaşkanı Erdoğan uçağı Mısır'a indirtmedi

Uçağı neden pisti pas geçti? Talimat Erdoğan'dan gelmiş
İsrail'in serbest bıraktığı Filistinli esirler Gazze'de

Meydanlar doldu taştı! İşte tarihe geçecek görüntüler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayserispor'a hoca dayanmıyor! Son 11 sezondaki rakam inanılmaz

Bu takıma hoca dayanmıyor: 11 sezonda 23 teknik adam
Kahreden olay! Torununun hayatını kurtardı, kendisi ağır yaralandı

Torununun hayatını kurtardı, kendisi ağır yaralandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.