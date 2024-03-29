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Eskişehir'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı Gerçekleştirildi

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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'un başkanlığında "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Mart Ayı Toplantısı" gerçekleştirildi.

Valilik Yunus Emre Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıda Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede 2023 yılında ilimizde yapılan çalışmalar değerlendirilerek 2024 yılı için yapılması gereken konular ele alındı.

Koordinasyon ve iş birliğinin güçlendirilmesi ve alınacak tedbirlerin değerlendirilmesi amacıyla yılda 4 kez bu toplantının gerçekleştirildiğini belirten Vali Aksoy, "Aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede ilimizde etkinliğin en üst noktaya çıkarılmasını hedefliyoruz." diye konuştu.

İlgili kurum yetkililerinin yapılan çalışmalar hakkında verdiği bilgilerin ardından toplantı sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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