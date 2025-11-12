Eskişehir'de Kadın Yükümlülere Modüler Aile Eğitim Programı Düzenlendi
Eskişehir'de, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Modüler Aile Eğitim Programı, kadın yükümlülere yönelik gerçekleştirildi. Toplam 8 oturumdan oluşan programda, katılımcılara eğitim sonunda belgeleri verildi.
Program, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Uzman Psikoloğu Sengül Durmuşoğlu tarafından gerçekleştirildi. Kamu yararına çalışma yapan kadın yükümlüler, programa katılım sağladı. Toplam 8 oturum süren programın sonunda kursiyerlere katılım belgeleri teslim edildi. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel