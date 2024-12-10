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Eskişehir'de Kadife Pantolonlar Kışın Tercih Ediliyor

Eskişehir'de Kadife Pantolonlar Kışın Tercih Ediliyor
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Eskişehir'de vatandaşlar, kış aylarında vücutlarını sıcak tutmak için kadife pantolon giymeyi tercih ediyor. Kıyafet satıcıları, kadife pantolonların soğuk havalarda adeta bir fırın gibi ısıttığını belirtiyor.

Eskişehir'de kış aylarında vücutlarını ısıtmak isteyen vatandaşlar kadife pantolon giymeyi tercih ediyorlar.

Kent genelinde birçok vatandaş, vücudunu sıcak tutmak için çeşitli yollar arıyor. Kimi vatandaş kat kat çorap giymeyi, kimi vatandaş da içlik giymeyi tercih ediyor. Bazı vatandaşların ise kadife pantolon giyerek soğuktan korunmaya çalıştığı öğrenildi. Odunpazarı Sıcaksular bölgesinde kıyafet satıcılığı yapan Recep Tunç, kadife pantolonun insanları adeta bir fırın gibi sıcak tuttuğunu belirtti.

"Bu pantolonları giyen vatandaşlar içlik giyme gereği duymuyor"

Recep Tunç soğuyan havalar neticesinde satışlarının arttığını belirtirken, "İlk olarak astarlı kadife pantolonlarımız çok tercih ediliyor, ardından polarlı kadife pantolonlarımız geliyor. Ayrıca gramajı daha ağır olan başka bir kadife pantolonomuz daha var. Bunların bu sene ekseriyetle polarlı olanı çok tercih ediliyor. İnsanları daha sıcak tutuyor. Boydan boya polarlıdır bu kadife pantolonlar ve öbürleri de astarlıdır. Astarlı olanlar biraz daha ince kalıyor ama soğuk havada çalışanlar için polarlılar güzel oluyor. İnce olmasından dolayı çalışan vatandaşları çok kısıtlamıyor hareket konusunda. Bu pantolonların içine vatandaşlar ekstra içlik giyme gereği duymuyor. Çünkü zaten bu kadife pantolonlar kış ayları için üretildiğinden fırın gibi sıcak tutuyor" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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