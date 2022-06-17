Eskişehir'de Kabalak Suya Zam Yapıldı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, akaryakıt ve enerji maliyetlerindeki yüksek artışlar nedeniyle Kabalak Damacana Suyu'na zam yapma kararı aldığını açıkladı. Kabalak Damacana Suyu, 18 Haziran 2022 Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere dağıtım şekline ve uzaklığına göre 8,5 TL ile 11 TL arasında fiyatlandırılacak.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğümüzce üretilen Kalabak damacana suyun fiyatları yeniden belirlenmiştir. Son dönemde özellikle akaryakıt ve enerji maliyetlerindeki yüksek artışlar nedeniyle satış fiyatlarımızın düzenlenmesi zaruriyeti doğmuştur. 18 Haziran 2022 Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere şehir merkezimizde Kalabak damacana suyu fiyatı; 1 TL artırılarak 8,5 TL olarak belirlenmiştir. Kapıya/eve teslim esasıyla çalışan Alo Kalabak hizmetinde 11,0 TL; merkezden 30 – 60 kilometre arasındaki uzaklıkta olan ilçe ve mahallelerde 10,0 TL; 60 kilometre üzerindeki ilçe ve mahallelerde ise Kalabak damacana suyu fiyatı 11,0 TL olmuştur."

Sizce Temmuz ayında asgari ücrete 2. zam gelecek mi? #AsgariÜcret | #Zam — Haberler (@Haberler) June 15, 2022

ANKA / Yerel