Eskişehir'de İstihdam ve Mesleki Eğitim Toplantısı

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığında İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı düzenlendi.

Toplantıya, ilgili kurul temsilcileri katıldı. Ayrıca toplantıda, istihdam ve mesleki eğitim alanındaki gelişmeler ele alındı. Öte yandan istihdam durumu ve toplum yararına programlar görüşüldü. - ESKİŞEHİR