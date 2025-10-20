Eskişehir'de İstihdam ve Mesleki Eğitim Toplantısı
Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'un başkanlığında düzenlenen toplantıda, istihdam ve mesleki eğitim konularında gelişmeler ele alınarak, toplum yararına programlar değerlendirildi.
Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığında İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı düzenlendi.
Toplantıya, ilgili kurul temsilcileri katıldı. Ayrıca toplantıda, istihdam ve mesleki eğitim alanındaki gelişmeler ele alındı. Öte yandan istihdam durumu ve toplum yararına programlar görüşüldü. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel