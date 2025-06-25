Eskişehir'de İş Sağlığı ve Güvenliği Üst Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi

Eskişehir'de İş Sağlığı ve Güvenliği Üst Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, güvenli ve sağlıklı çalışma ortamları için yapılacak çalışmaları değerlendirmek amacıyla 'İş Sağlığı ve Güvenliği Üst Kurul Toplantısı' düzenledi.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkililerinin katıldığı 'İş Sağlığı ve Güvenliği Üst Kurul Toplantısı'nda değerlendirmeler yapıldı.

'İş Sağlığı ve Güvenliği Üst Kurul Toplantısı' gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın, şube müdürleri, iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi, çalışan temsilcileri ile ilgili personeller toplantıya katılım sağladı. Toplantıda, güvenli ve sağlıklı çalışma ortamları için yapılacak çalışmalar ele alındı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan ayrılık iddialarına net yanıt

Cesur sahneler krize mi yol açtı? Ayrılık iddialarına yanıt geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ateşkes sonrası akaryakıta dev indirim geliyor

Ateşkes sonrası dev indirim yolda! Tabeladaki rakam yüzleri güldürecek
4 arkadaş eşleriyle ürettikleri arı sütünü kilosu 45 bin liradan satıyor

4 arkadaş eşleriyle birlikte üretiyor! Kilosu 45 bin liradan gidiyor
Uğurcan Çakır, Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı

Anlaşma tamam! Beklenen imzayı atıyor
Ünlü sosyal medya fenomeni ve hayvan hakları aktivisti yaşamına son verdi

Ünlü sosyal medya fenomeni ve hayvan hakları aktivisti yaşamına son verdi
Bankta satranç oynayan gençleri zorla kaldırdı: Tezgah benim

Bankta satranç oynayan gençleri zorla kaldırdı! Gerekçesi de akılalmaz
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Türkiye ile iş birliği çağrısı

NATO ülkelerine net mesaj! Türkiye'yi adres gösterdi
Trump: Biz İran'a saldırmasaydık ateşkes olmazdı

Trump'tan çok konuşulacak yorum: Bunu yapmasak ateşkes olmazdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.