Eskişehir'de İş Sağlığı ve Güvenliği Üst Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkililerinin katıldığı 'İş Sağlığı ve Güvenliği Üst Kurul Toplantısı'nda değerlendirmeler yapıldı.

'İş Sağlığı ve Güvenliği Üst Kurul Toplantısı' gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın, şube müdürleri, iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi, çalışan temsilcileri ile ilgili personeller toplantıya katılım sağladı. Toplantıda, güvenli ve sağlıklı çalışma ortamları için yapılacak çalışmalar ele alındı. - ESKİŞEHİR