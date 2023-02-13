Eskişehir'de Iraklı genç kumbarası depremzedelere bağışladı

Eskişehir'de yaşayan 15 yaşındaki Irak Türkmeni Bera Muyasser, kumbarasında biriktirdiği parayı gönüllü olarak depremzedelere bağış yaptı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrasında arama kurtarma çalışmaları devam ederken, yaraların sarılması için yardımların ise bölgeye gönderilmesine devam ediliyor. Vatandaşlarda kendi imkanlarıyla az çok demeden yardımları merkeze ulaştırıyor. Eskişehir'de yaşayan Irak Türkmeni Bera Muyasser'de depreme duyarsız kalmayarak, kumbarasında biriktirdiği parayı deprem bölgesine bağışladı. Eskişehir'de 6 yıldır yaşadığını ifade eden Bera Muyasser; "15 yaşında Irak Türkmeniyim. Eskişehir'de 6 senedir Yeni Mahalle'de yaşıyorum. Eskişehir Sarar İmam Hatip Lisesi'nde 9'uncu sınıfta okuyorum. Ben ve kardeşlerim, 'biz kardeşiz, biz biriz, yaramız birdir' diyoruz. Eskişehir Irak Türkleri Derneği'nin deprem bölgesine göndermek için yaptığı maddi bağışa katıldım. Kumbaramda biriktirdiğimiz parayı, seve seve depremzedelere bağışlamak istedik ve bağışladık. Dinimiz; "sevdiğiniz şeyi bağışlayın diyor'" dedi. - ESKİŞEHİR