Eskişehir'de İmam Hatip Öğrencileri Mesleki Tecrübe Kazanıyor

Güncelleme:
Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen 'Mihrapta Gençler Var' projesi kapsamında, imam hatip lisesi öğrencileri Eskişehir'deki bir camide namaz kıldırarak mesleki tecrübe edinme fırsatı buldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen "Mihrapta Gençler Var" projesi ile "Mesleki Uygulama" etkinlikleri, Eskişehir Aşağı Söğütönü Hacı Veliler Camii'nde gerçekleştirildi. İmam Hatip Muhammed Akar'ın refakatinde yürütülen programda, Cevat Ülger Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri görev bilinciyle sahada uygulama deneyimi kazandı. Genç imam hatipler, cuma namazında hutbe okudu, namaz kıldırdı ve müezzinlik yaparak mihrap, minber ve kürsü tecrübesi edindi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
