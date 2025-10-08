Eskişehir'de İlk Yerli Aracın Sahibi Sedat Özen: 'Konforu Muazzam'

Eskişehir'de, ilk yerli ve milli aracın sedan modeli olan Togg T10F'i satın alan Sedat Özen, aracına trafikte yoğun ilgi olduğunu söyledi.

Fatih Mahallesi Dermen Caddesi üzerinde bulunan bir dalış kulübünde çalışan Sedat Özen, kulüpte kullanmak için yerli ve milli araç olan Togg T10F modelinin uzun menzil modelini satın aldı. Yerli ve milli sedan aracı Eskişehir'de trafikte kullandığını belirten Özen, aracın oldukça konforlu olduğuna değindi. Togg T10F'in lansman rengi ile Eskişehir trafiğinde gezen Özen'in kullandığı aracı görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar. Vatandaşların sık sık fotoğraf çekindikleri yerli ve milli araç farklı görüntüsü ile dikkatleri üzerine çekiyor. Aracı aldığından bu yana kentin caddelerinde 700 kilometre yol kat eden Özen, deneyimin eşsiz olduğuna değindi.

"Lüks araçlardı kullandım ama bu daha konforlu"

Araç ile ilgili konuşan Sedat Özen, "Yerli ve milli arabamız olduğu için tercih ettik. Ülkemizin kazanmasını istedik. Dört gün falan oldu. Herkes çok olumlu karşılıyor. Yolda durduranlar var. El sallayanlar var. Herkes mutlu yani. İnsanlar fiyatını, nasıl gittiğini ve elektrik süresini soruyor. Konforu muazzam, çok güzel. Tavsiye ederim. Rengi lansman rengiydi, ondan dolayı hoşumuza o gitti. Farklı renk tercihleri vardı tabi. Ama biz bunu seçtik, kesinlikle tavsiye ediyorum. Diğer arabaları da kullandım, lüks araçlardı ama bu daha konforlu. Hem bir yerli ve milli olması en büyük avantaj. O şekilde Versiyon 2 uzun menzil, 530 kilometre yol gidiyor. Eskişehir'de ilk Togg T10F'i biz getirdik. Bir tane daha vardı araç geldi mi gelmedi mi onu bilemiyorum. Eskişehir'de aktif olarak trafikte başka Togg T10F'in yok" dedi. - ESKİŞEHİR