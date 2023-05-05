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Eskişehir'de ilk evliliklerde ortalama yaş belli oldu

Eskişehir'de ilk evliliklerde ortalama yaş belli oldu

Yerel Haberler

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Eskişehir'de ortalama ilk evlenme yaşı 2022 yılında erkeklerde 28,8, kadınlarda ise 26,6 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Eskişehir'de ortalama ilk evlenme yaşı 2022 yılında erkeklerde 28,8, kadınlarda ise 26,6 oldu.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Türkiye'de 2022 yılında 574 bin 358 çift evlendi. Eskişehir'de ise binde 6,49 ile son 5 yılın en yüksek evlenme hızı kaydedildi. 2022 yılı itibarıyla kentte 5 bin 860 çift dünya evine girdi. Eskişehir'de 2021 yılında 2,67 olan kaba boşanma hızı ise 2022 yılında 2,73 olarak açıklandı. TÜİK verilerine göre, Eskişehir'de 2022 yılında ilk evliliklerde ortalama yaş erkeklerde 28,8, kadınlarda ise aynı istatistik 26,6 olarak açıklandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Türkiye İstatistik Kurumu Eskişehir Türkiye Yerel Haberler

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