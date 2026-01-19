Haberler

Yanlış trafik ışığına uyan sürücü araç kuyruğuna sebep oldu

Yanlış trafik ışığına uyan sürücü araç kuyruğuna sebep oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de kırmızı ışıkta bekleyen bir sürücü, trafik ışığı olmamasına rağmen trafiği sıkıştırdı. Motosiklet sürücüsü Berat Akbaş'ın uyarısı sonrası yol açıldı. Olay anları kask kamerasında kaydedildi.

Eskişehir'de farklı bir yol için yanan trafik ışığını kendisi için olduğunu düşünerek bekleyen ve trafiğin sıkışmasına sebep olan sürücü, motosiklet sürücüsünün uyarısı üzerine hareket edince yol açıldı.

Eskişehir'de motosikleti ilerleyen Berat Akbaş ilginç bir olaya şahit oldu. Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi üzerinde bahse konu caddeden Eti Caddesine ilerlemek isteyenlerin kullandığı yan yolda trafik ışığı olmamasına rağmen bekleyen 34 NHS 836 otomobilin, diğer sürücüler bozulduğunu düşündü. Fakat daha sonra normalde cadde üzerindeki araçlar için olan kırmızı ışığı üzerine alınan kadın sürücünün trafikte beklediği anlaşıldı. Motosiklet kullanıcısı Berat Akbaş, kadın sürücüyü uyardıktan sonra trafik açıldı. Yaşanan ilginç anlar kask kamerasına yansıdı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Komşuda tarihi an! Terör örgütünün sözde bayrağını silahla vurarak düşürdü

Komşuda tarihi an! Bir devir bu mermiyle resmen kapandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suriye'deki tarihi gelişme sonrası herkes Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 11 yıl önceki mesajını paylaşıyor

Tarihi gelişme sonrası herkes 2015'teki mesajını paylaşıyor
11 zincir market güçlerini birleştirdi, yeni ucuzluk marketi kuruldu

11 zincir market güçlerini birleştirdi, yeni ucuzluk marketi kuruldu
Trump, Somali asıllı Ilhan Omar'ı hedef aldı: Her şeyi biliyor, ülkeden atılmalı

Trump o ismi hedef aldı: Her şeyi biliyor, ülkeden derhal atılmalı
Atlas Çağlayan'ın öldürülmesi sonrası Arif Verimli'nin 5 yıl önceki sözleri gündem oldu

Atlas'ın ölümü sonrası Verimli'nin 5 yıl önceki sözleri gündem oldu
Suriye'deki tarihi gelişme sonrası herkes Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 11 yıl önceki mesajını paylaşıyor

Tarihi gelişme sonrası herkes 2015'teki mesajını paylaşıyor
Dananın kuyruğu kopuyor! N'Golo Kante krizinde düğüm bugün çözülecek

Kante transferinden neden kriz çıktığı belli oldu
Nereden nereye! Bir zamanlar modeldi, şimdi tüm dünya tanıyor

Bir zamanlar modeldi, şimdi tüm dünya tanıyor