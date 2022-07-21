Eskişehir'de İlaçlama Çalışmaları Sürüyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eskişehir'de İlaçlama Çalışmaları Sürüyor

ANKA - Yerel
 - Güncelleme:
Eskişehir'de İlaçlama Çalışmaları Sürüyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ekipleri sorumluluk alanında bulunan cadde ve bulvarlardaki orta refüjler ile tretuvarlardaki yeşil alan zararlılarına yönelik ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ekipleri sorumluluk alanında bulunan cadde ve bulvarlardaki orta refüjler ile tretuvarlardaki yeşil alan zararlılarına yönelik ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Halk sağlığının korunması ve vatandaşların yaz aylarını rahat bir şekilde geçirmesi amacıyla Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ekipleri sorumluluk alanında bulunan cadde, bulvar ve parklarda ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Cadde ve bulvarlarda ağaçların ilaçlanmasının yanı sıra tramvay yollarında çıkan yabancı otları da ilaçlayan ekipler, periyodik olarak parklarda ağaç, çalı ve süs bitkilerine yönelik de ilaçlama yapıyor. Adalar Porsuk Bulvarı ve Yeşiltepe Mahallesi sulama kanalı çevresindeki yeşil alanları ilaçlayan ekipler, kullanılan ilacın doğanın dengesini bozmayan ve insan sağlığına zarar vermeyen içeriğe sahip olduğunu ifade etti. Ekipler, sinek ile diğer zararlıların yağışlar ve yüksek sıcaklıklar sonrası popülasyonunda artış görülmesiyle çalışmalarını yoğunlaştırarak devam ettiriyor.

ANKA / Yerel

Eskişehir Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title