Eskişehir'de İlaçlama Çalışmaları Sürüyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ekipleri sorumluluk alanında bulunan cadde ve bulvarlardaki orta refüjler ile tretuvarlardaki yeşil alan zararlılarına yönelik ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Halk sağlığının korunması ve vatandaşların yaz aylarını rahat bir şekilde geçirmesi amacıyla Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ekipleri sorumluluk alanında bulunan cadde, bulvar ve parklarda ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Cadde ve bulvarlarda ağaçların ilaçlanmasının yanı sıra tramvay yollarında çıkan yabancı otları da ilaçlayan ekipler, periyodik olarak parklarda ağaç, çalı ve süs bitkilerine yönelik de ilaçlama yapıyor. Adalar Porsuk Bulvarı ve Yeşiltepe Mahallesi sulama kanalı çevresindeki yeşil alanları ilaçlayan ekipler, kullanılan ilacın doğanın dengesini bozmayan ve insan sağlığına zarar vermeyen içeriğe sahip olduğunu ifade etti. Ekipler, sinek ile diğer zararlıların yağışlar ve yüksek sıcaklıklar sonrası popülasyonunda artış görülmesiyle çalışmalarını yoğunlaştırarak devam ettiriyor.

ANKA / Yerel