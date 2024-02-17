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Eskişehir'de İklim Değişikliğine Dayanıklı Tarımsal Üretim Modeli Projesi İçin İlk Toplantı Gerçekleştirildi

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Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından sunulan iklim değişikliğine dayanıklı tarımsal üretim modeli projesi için yapılan ilk toplantıda proje faaliyetleri detaylıca değerlendirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Eskişehir İlinde İklim Değişikliğine Dayanıklı Tarımsal Üretim Modelinin Uygulanması ve Yaygınlaştırılması (Application and Expansion of Climate Change Resilient Agricultural Production Model in Eskişehir Province) başlıklı projenin imza sürecinden sonra paydaşlarıyla yapılması planlanan ilk toplantısı 8 Şubat Cuma günü İl müdürlüğü merkez binası toplantı salonunda gerçekleştirildi.

İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programına (Climate Change Adaptation Grant Programme (CCAGP)) sunulan proje toplam 150 bin euro bütçe ile yürütülecek olup hibe tutarı 135 bin eurodur. Avrupa Birliği tarafından Birleşmiş Milletler fonları ile finanse edilen kısa adı CCAGP/073 olan proje 2023 yılı aralık ayında imzalanan sözleşme ile yürütülmeye başlandı. İmza sürecinden bu yana yaşanan gelişmeler proje ekibi ve proje danışma kurulu üyeleri toplantı salonunda bir araya geldi. İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, proje ortakları Odunpazarı Ziraat Odası Başkanı Burhan Çelikoğlu ve Sakaryabaşı Sulama Birliği Başkanı Mehmet Murat Tuzlacıoğlu ve proje ekibi personelin katıldığı toplantıda Proje Koordinatörü Yurdal Çetinkaya'nın yaptığı sunuda proje faaliyetleri paydaşlarla detaylıca değerlendirildi. Projenin yürütülmesi sürecinin nasıl yönetileceğine dair kararların alındığı toplantı ilerleyen tarihlerde tekrar bir araya gelmek üzere sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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