Eskişehir'de İkinci El Eşya Alım Satım Uygulaması Hırsızlıkla Mücadelede Etkili

Eskişehir'de ikinci el eşya alım-satımı yapan esnaf Halis Özdoğru, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da zorunlu hale getirilen 'İkinci El Malzeme Alım Satım' belgesi uygulamasının Eskişehir'de uzun süredir başlatıldığını ve çeşitli suçların önüne geçmek açısından etkili olduğunu söyledi.

İkinci el eşyaların alım-satım işlemleri ile uğraşan Halis Özdoğru, "Bu uygulama Eskişehir'de çoktandır başlayan bir olay. Eskişehir Valiliği'nin bu işin üzerinde ciddi davrandığını biliyoruz. Zaten biz 18 yaşından küçük insanlardan eşya almayız. Ayrıca aldığımız yerde de aileye dikkat ederiz. Hatta, 'Kocası satsa karısının haberi olması lazım' deriz. Yaptığımız işlerde aldığımız ve sattığımız yer bellidir. Onun için bu konuda çok rahatız. Uygulama çok iyi çünkü hırsızlığın önüne geçebiliyor. Toplu bir eşya olduğu zaman ben işin ciddiyetini anlamak için, 'Yerinde göreyim ve fiyatı ona göre vereyim' derim. Kimin ne olduğunu bilemezsin" dedi.

"Malı nereden kaç paraya aldığımız ve nereye verdiğimiz gibi bilgileri mecburen gider pusulasıyla vergilendiriyoruz"

Eskişehir'de uzun süredir yürürlükte olan uygulamanın yurt geneline yayılmasının olumlu olacağını ifade eden Özdoğru, "Yeni gelecek tedbirleri görmek lazım. Belki bir yenilik getirecekler. Daha görmediğimiz için bir şey diyemiyoruz ama biz eskisi gibi devam ediyoruz. Malı nereden kaç paraya aldığımız ve nereye verdiğimiz gibi bilgileri mecburen gider pusulasıyla vergilendiriyoruz. Böyle hırsızlık olayları olduğunu bildiğimiz için çok ciddi davranıyoruz. Bizim de başımıza geliyor. Adam apartmandan televizyon çalıp satıyor, biz bunu biliyoruz. Böyle bir olayda polisi bilgilendiriyoruz, gelip kontrol yapmalarını istiyoruz. Polis bu tür konularla ciddi ilgileniyor" şeklinde konuştu.

Belgede hem satıcı hem de ürün hakkında detaylı bilgiler yer alıyor

Bahsi geçen uygulama elektronik eşya ve beyaz eşya olarak tabir edilen cep telefonu, bilgisayar, tablet, fotoğraf makinesi, televizyon, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, akü, bakır malzeme ve benzeri ikinci el eşyaların alım satımını yapan kişileri kapsıyor. Uygulama çerçevesinde; satıcıya ait kimlik, adres bilgileri, işlemin yapıldığı tarih, eşya miktar ve özelliklerini belirten 'İkinci El Eşya Alım Satım Belgesi' düzenleniyor. Eşya ile ilgili fatura alınacak ve kolluk kuvvetlerince talep edildiğinde bu fatura ibraz edilirken, kayıt altına alınan alışverişlerin işletmelerde listesi tutuluyor. - ESKİŞEHİR