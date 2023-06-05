Eskişehir'de iki otomobil çarpıştı

Eskişehir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada maddi hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Eskişehir Çankaya mahallesinde Ahmet B'nin kullandığı 06 DSF 146 plakalı otomobil ile Hasan S., yönetimindeki 26 TY 115 plakalı araç çarpıştı. Kaza sonrasında yaralanan olmazken, iki araçta maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR