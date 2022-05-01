Eskişehir'de 'iğne atsan yere düşmez' dedirten arife günü kalabalığı - Haberler

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Eskişehir'de 'iğne atsan yere düşmez' dedirten arife günü kalabalığı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Eskişehir'de 'iğne atsan yere düşmez' dedirten arife günü kalabalığı

Eskişehir'de Ramazan Bayramı arifesinde hazırlıklarını tamamlamak için alışverişe çıkan vatandaşlar, İki Eylül Caddesi ve Sıcak Sular Bölgesi'nde yoğunluk oluşturdu.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de Ramazan Bayramı arifesinde hazırlıklarını tamamlamak için alışverişe çıkan vatandaşlar, İki Eylül Caddesi ve Sıcak Sular Bölgesi'nde yoğunluk oluşturdu.

Ramazan Bayramı için son hazırlıklarını tamamlamak isteyen vatandaşlar, arife günü Eskişehir kent merkezini doldurdu. Bayram alışverişinde en sık tercih edilen işletmelerin yer aldığı İki Eylül Caddesi ve Sıcak Sular Bölgesi'nde yoğunluk yaşandı. Bayrama 1 gün kala şeker, kuruyemiş ve diğer ihtiyaçlarını temin eden Eskişehirliler, 'iğne atsan yere düşmez' dedirten görüntüler oluşturdu. Kıyafet, aksesuar ve ayakkabı satan işletmeler de yoğunluktan nasibini aldı. Covid-19 tedbirleri döneminde bayram yoğunluğuna hasret kaldıklarını dile getiren işletme sahipleri, normale dönmekten mutlu olduklarını belirtti. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ramazan Bayramı, Eskişehir, Eylül, Arife, Yerel, Haberler

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