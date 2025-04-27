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Eskişehir'de Hurdacı Nostaljik Paraları Satışa Sunuyor

Eskişehir'de Hurdacı Nostaljik Paraları Satışa Sunuyor
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Eskişehir'de hurdacı Ragıp Yılmaz, 1970'li yıllarda seyyar satıcılık yaptığı dönemde ödeme olarak aldığı ve artık maddi değeri olmayan eski paraları tezgahında satışa sunuyor. Bu nostaljik paralar, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Eskişehir'de hurdacı Ragıp Yılmaz'ın eskiden ödeme olarak aldığı ama artık maddi değeri olmaması nedeniyle sattığı paralar ilgi topluyor.

Hurdacılık yaparak geçimini sağlayan Ragıp Yılmaz, 1970'li yıllarda seyyar satıcılık yaptığı dönemlerde ödeme olarak aldığı ve artık maddi değeri olmayan paralara tezgahında yer veriyor. Farklı yıllara ait eski madeni paralar ilginç görüntüsü ile vatandaşların dikkatini çekiyor. Yılmaz'ın cüzi fiyatlarla satışa sunduğu paralar günümüzde yaşattığı nostaljik hissiyat ile değer kazanıyor.

"O zamanlarda bu paralar geçerliydi, günümüzde ise antika"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Ragıp Yılmaz, "1970'li yıllarda okullarda seyyar satış yapıyordum. O zamanlarda çocukların bana ödeme yapmak için kullandıkları paraları satıyorum. O zamanlarda bu paralar geçerliydi, günümüzde ise antika" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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