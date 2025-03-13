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Eskişehir'de Hediyelik Eşyalara Yoğun İlgi

Eskişehir'de Hediyelik Eşyalara Yoğun İlgi
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Eskişehir'in Atlıhan El Sanatları Çarşısı'nda turistler hediyelik eşyalara ve özellikle şehir temalı magnetlere yoğun ilgi gösteriyor. Esnaf Melih Kavlak, magnetlerin uygun fiyatlı olması ve şehrin sembollerini içermesi nedeniyle popüler olduğunu belirtti.

Eskişehir'de turistlerin uğrak noktalarından birisi olan Atlıhan El Sanatları Çarşısı'nda hediyelik eşyalara ve şehir temalı magnetlere yoğun ilgi gösteriliyor.

Tarihi bölgede bulunan Atlıhan El Sanatları Çarşısı'nda esnaflık yapan Melih Kavlak, kışın yoğunluk azalsa da turistlerin bölgeye ilgi gösterdiklerini söyledi. Hediyelik ürünlerin çok satıldığını ifade eden Kavlak, turistlerin en çok şehir temalı magnetleri tercih ettiklerini açıkladı.

"Magnetler o şehrin önemli bir sembolünü içerdiği için güzel bir hatıra oluyor"

Hediyelik ürünlere yönelik talebi değerlendiren Kavlak, gelen yerli ve yabancı turistlerin bu tip ürünlere ilgisinin her zaman için yüksek olduğunu belirtti. Özellikle Odunpazarı bölgesinde pek çok hediyelik eşyanın bulunabileceğini dile getiren Kavlak, "Buraya genellikle hep şehir dışından gelenler olduğu için insanlar geri dönerken de mutlaka hediyelik bir eşya götürmek istiyor. Son zamanlarda bizce talep yükseldi, en çok magnetler tercih ediliyor. Hem daha uygun fiyatlı hem de o şehrin bir manzarasını ya da önemli bir sembolünü içerdiği için güzel de bir hatıra oluyor" şeklinde konuştu. Fiyatların uygun olduğunu ifade eden Kavlak, magnet fiyatlarının 25-30 lira arasında değiştiğini söyledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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