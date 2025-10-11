Eskişehir'de Hayvan Hareketleri ve Kurumsal İş Birliği Toplantısı Yapıldı

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce hayvan sağlığını korumak, üretimde verimliliği artırmak ve kurumlar arası iş birliğini güçlendirmek amacıyla 'Hayvan Hareketleri ve Kurumsal İş Birliği Toplantısı' gerçekleştirildi.

Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Uygulama Oteli'nde gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Yüksel Çil, "Bugün burada, 2025 yılı Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi kapsamında yapılacak çalışmaların değerlendirilmesi ve sahada görev yapan tüm personelimizin güncel mevzuat ve uygulamalara ilişkin bilgi düzeylerinin artırılması amacıyla bir aradayız. Hayvan sağlığı, yetiştiriciliği ve su ürünleri alanında yürütülen faaliyetler; sadece ilimiz için değil, ülkemizin hayvansal üretim kalitesinin ve gıda güvenliğinin teminatı açısından da büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda, İl ve İlçe Müdürlüklerimizde görev yapan tüm Veteriner Hekimlerimiz, teknikerlerimiz ve teknisyenlerimiz; hastalıkların önlenmesi, eradikasyonu ve hayvan hareketlerinin kontrolünde en ön safta yer almaktadır" dedi.

"Hayvan hastalıklarıyla mücadelede başarı, sahadaki birlik ve koordinasyonla mümkündür"

Aşılama programları, saha uygulamaları, kayıt ve bildirim sistemleri, karantina ve kontrol süreçleri ile mücadele stratejileri detaylı şekilde ele alınacağını vurgulayan İl Müdürü Çil, "Sahada karşılaşılan sorunlar ve iyi uygulama örnekleri paylaşılacak, ortak akıl ve tecrübe birliğiyle yeni döneme daha güçlü bir başlangıç yapılacaktır. Toplantımıza, TİGEM, İPARD ve Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü yetkililerinin de katılımıyla kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Bu vesileyle kurumlarımızın katkılarını ve desteğini önemsiyor, birlikte daha etkin sonuçlar elde edeceğimize inanıyorum. Hayvan hastalıklarıyla mücadelede başarı, sahadaki birlik ve koordinasyonla mümkündür. Her birinizin bilgi, tecrübe ve gayreti, bu başarının temel taşını oluşturmaktadır. 2025 yılı programında da aynı azimle çalışarak, ilimiz hayvancılığının sürdürülebilirliğine ve ülke hayvancılığının gelişimine katkı sağlayacağımıza yürekten inanıyorum. Toplantımızın hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Kırsal turizm yatırımlarına sağlanan destekler ele alındı

2025 Yılı Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi çerçevesinde yürütülen çalışmaların değerlendirildiği toplantıda; Hayvancılık Desteklemeleri, IPARD III Programı, Su Ürünleri Boy ve Zaman Yasakları, Anadolu-T Tavuğu Projesi ve Anadolu TİGEM'in yetiştiricilik ile atçılık faaliyetleri hakkında bilgilendirmeler yapıldı. 2025 yılı IPARD III Programı çağrıları, hibe oranları ve öncelikli yatırım konuları, süt ve et işleme tesisleri, arıcılık, su ürünleri yetiştiriciliği, çiftlik modernizasyonu ve kırsal turizm yatırımlarına sağlanan destekler, başvuru şartları, uygun harcama kalemleri ve proje hazırlık süreci aktarıldı.

Sürdürülebilir balıkçılık anlatıldı

Kırsalda üretimi güçlendirmek ve yatırımcıları desteklemek amacıyla gerçekleştirilen toplantının devamında, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu çerçevesinde, uygulanacak boy ve zaman yasakları hakkında bilgilendirme yapıldı. Avlanma dönemleri, yasaklı türler ve uygun av araçları paylaşıldı. Sürdürülebilir balıkçılık ve doğal stokların korunması vurgulandı. Farkındalık amacıyla hazırlanan bilgilendirici afişler, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüklerine teslim edildi. Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen 'Anadolu-T Tavuğu' projesi tanıtıldı. Anadolu Tarım İşletmesi (TİGEM) temsilcileri, yerli ırkları korumak, genetik verimliliği artırmak ve bölgesel üretime katkı sağlamak amacıyla işletmede yürütülen büyükbaş ve küçükbaş yetiştiricilik, safkan Arap atı yetiştiriciliği ve ıslah çalışmaları hakkında bilgi verdi. - ESKİŞEHİR