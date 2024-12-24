Eskişehir'de Hayırseverden 500 Simit Dağıtıldı

Eskişehir'de hayırsever bir vatandaş tarafından tezgaha verilen 500 simit bedava dağıtıldı.

Köprübaşı Caddesi Yalbı Sokak'taki seyyar simit tezgahına bir hayırsever tarafından bağışlanan 500 simit, vatandaşlara bedava dağıtıldı. Tezgah başında simit almak için para vermeyi bekleyenler, "Hayır simididir, alabilirsiniz" sözünü duyunca kısa bir süre şaşkınlık yaşadı. Tezgah önünde sıraya giren vatandaşlar, simitlerini aldıktan sonra hayırsever vatandaş için dua ederek iyi dileklerde bulundu. - ESKİŞEHİR