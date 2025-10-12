Haberler

Eskişehir'de Hava Soğusa da Turizm Canlanıyor

Eskişehir'de Hava Soğusa da Turizm Canlanıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hava sıcaklıklarının düşmesine rağmen Eskişehir'deki turizm hareketliliği devam ediyor. Yerli turistler, özellikle hafta sonları kente akın ediyor ve şehrin tarihi dokusunu keşfetmeye çıkıyor.

Hava sıcaklıklarının düşmesine rağmen Eskişehir'deki turizm hareketliliği devam ediyor. Yaz sezonunun bitmesiyle birlikte kente gelen yerli turistler, özellikle hafta sonları yoğunluk oluşturuyor.

Hava sıcaklıklarının düşmesine rağmen Eskişehir'de turizm hareketliliği hız kesmiyor. Tarihi ve kültürel dokusuyla dikkat çeken şehirde, ziyarete gelen vatandaşlar Porsuk Bulvarı'nı mutlaka görerek kent gezilerine renk katıyor. Kimi bol bol fotoğraf çekiyor kimi şehrin süslü sokaklarında vakit geçiriyor. Kent genelinde oluşan bu canlılık, Eskişehir'in dört mevsim ilgi gören bir destinasyon haline geldiğini bir kez daha ortaya koyuyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in attığı imzanın arkasında durması sağlanmalı

Erdoğan'dan Mısır'daki zirve öncesi tarihi İsrail çağrısı
Afganistan ile Pakistan arasında şiddetli çatışma! Birçok askeri üs vuruldu

İki Müslüman ülke birbirini vurdu, askeri üsler yanarak küle döndü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk'un yeni maaşı ortaya çıktı! Parayı koyacak yer bulamayacak

Yeni maaşı ortaya çıktı! Parayı koyacak yer bulamayacak
Afganistan ile Pakistan arasında şiddetli çatışma! Birçok askeri üs vuruldu

İki Müslüman ülke birbirini vurdu, askeri üsler yanarak küle döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.