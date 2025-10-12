Eskişehir'de Hava Soğusa da Turizm Canlanıyor

Hava sıcaklıklarının düşmesine rağmen Eskişehir'deki turizm hareketliliği devam ediyor. Yaz sezonunun bitmesiyle birlikte kente gelen yerli turistler, özellikle hafta sonları yoğunluk oluşturuyor.

Hava sıcaklıklarının düşmesine rağmen Eskişehir'de turizm hareketliliği hız kesmiyor. Tarihi ve kültürel dokusuyla dikkat çeken şehirde, ziyarete gelen vatandaşlar Porsuk Bulvarı'nı mutlaka görerek kent gezilerine renk katıyor. Kimi bol bol fotoğraf çekiyor kimi şehrin süslü sokaklarında vakit geçiriyor. Kent genelinde oluşan bu canlılık, Eskişehir'in dört mevsim ilgi gören bir destinasyon haline geldiğini bir kez daha ortaya koyuyor. - ESKİŞEHİR