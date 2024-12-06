Üye Girişi
Haberler
Suriye'de muhaliflerin ilerleyişi sürüyor! Şam öncesi son kale olan Humus kentine 5 kilometre kaldı

Suriye'de tarihi anlar! Son kaleye sadece 5 kilometre kaldı

 Muhalifler, Humus'a 20 km uzaklıktaki kritik kenti çatışma olmadan ele geçirdi

Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor

 Narin cinayeti davasında 4 isim için müebbet hapis talep edildi

Avucunda bulunanlar savcıyı harekete geçirdi! 4 isim için ağırlaştırılmış müebbet talebi
Tekel bayii işleten aileye 'kasten öldürme' suçundan tutuklama

Tekel bayii işleten çift ve çocukları "kasten öldürme" suçundan tutuklandı

Eskişehir'de Hava Sıcaklıkları Sıfırın Altına Düşerek Araç Camlarını Buz Tuttu

Eskişehir'de Hava Sıcaklıkları Sıfırın Altına Düşerek Araç Camlarını Buz Tuttu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İki gün boyunca hava sıcaklıkları gece saatlerinde sıfır dereceyi geçerek, araçların camlarının buz tutmasına neden oldu. Sürücüler, sabah işe gitmek için zor anlar yaşadı.

Eskişehir'de hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altına kadar düşmesiyle araçların camı buz tuttu.

Kış ayları etkisini göstermeye devam ediyor. Gece saatlerinde hava sıcaklıkları sıfır dereceyi, zaman zaman da sıfırın altına kadar düşüyor. Dün gece de hava sıcaklıklarının düşmesiyle araç camları buz tuttu. Sabah işe gitmek için evden çıkan sürücüler buz tutan camlar karşısında zor anlar yaşarken, karakış kendisini bir kez daha hatırlatmış oldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Bakan Yerlikaya'dan yeni İstanbul Emniyet Müdürü'ne tebrik mesajı
img

Avucunda bulunanlar savcıyı harekete geçirdi! 4 isim için ağırlaştırılmış müebbet talebi
img

Di Marzio duyurdu! İşte Osimhen'in yeni takımı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 6 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? CANLI ALTIN KURU | 6 Aralık çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? HAFTA SONU HAVA DURUMU | Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı? 7-8 Aralık hava sıcaklığı kaç derece olacak? Müge Anlı'da son bölüm neler oldu? 6 Aralık ATV Müge Anlı canlı yayın bilgileri... Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ne zaman? Beşiktaş Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? 6 Aralık ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 6 Aralık tarihinde dünyada neler oldu? Ahmet Köse istifa mı etti? Az önce deprem mi oldu? 6 Aralık en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! MasterChef 3. eleme adayı kim oldu? Dün akşam MasterChef'te potaya kim girdi? MEB'e bağlı okullarda Kılık Kıyafet Yönetmeliği'nde değişiklik! Kılık Kıyafet Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.