Eskişehir'de Hava Sıcaklıkları 3 ile 5 Derece Artacak

Eskişehir'de Hava Sıcaklıkları 3 ile 5 Derece Artacak
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Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir ve çevresinde hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece artmasını ve yerel sağanak yağışların beklendiğini açıkladı.

Eskişehir'in de içinde bulunduğu bölge genelinde hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece artması bekleniyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava tahmin raporuna göre, bölgede havanın parçalı ve az bulutlu seyretmesi öngörülürken, Eskişehir'in güney ve doğu kesimlerinde öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışların görülmesi tahmin ediliyor. Öte yandan hava sıcaklıklarının ise bölge genelinde 3 ila 5 derece artış göstermesi bekleniyor.

Yapılan değerlendirmelere göre, Eskişehir'de en düşük hava sıcaklığının 14 derece ile Han'da; en yüksek hava sıcaklığının ise 23 dereceyle Sarıcakaya ve Mihalgazi'de olacağı öngörülüyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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