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Eskişehir'de Hava Durumu: Parçalı Bulutlu ve Mevsim Normalleri

Eskişehir'de Hava Durumu: Parçalı Bulutlu ve Mevsim Normalleri
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Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir'in de içinde bulunduğu bölge genelinde havanın parçalı bulutlu, sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceğini açıkladı. Rüzgarın orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Eskişehir'in de içinde bulunduğu bölge genelinde havanın parçalı bulutlu, sıcaklıklarının ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre, Eskişehir'de bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği öngörülüyor. Rüzgarın ise kuzeyli yönlerden orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra zaman zaman kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik yaşanmazken, sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Buna göre Eskişehir'de bugün en düşük hava sıcaklığının 16 dereceyle İnönü ve Mihalıççık'ta; en yüksek hava sıcaklığının ise 25 dereceyle Sarıcakaya'da olması bekleniyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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